ФОТО и ВИДЕО ⟩ В Адажи отмечают годовщину создания Службы государственной обороны

Во время мероприятия состоялась торжественная церемония, на которой с речью выступил командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис.

На церемонии присутствовали первые военнослужащие Службы национальной обороны, которые приступили к службе 1 июля 2023 года.

Во время церемонии были вручены награды и выражены благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей.

Служба национальной обороны была введена 5 апреля 2023 года с принятием "Закона о службе национальной обороны".

Первый призыв закончит свою службу в конце мая этого года.

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