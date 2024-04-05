ФОТО и ВИДЕО ⟩ В Адажи отмечают годовщину создания Службы государственной обороны

Сегодня на военной базе в Адажи отмечается первая годовщина Службы государственной обороны, сообщают Национальные вооруженные силы.
Во время мероприятия состоялась торжественная церемония, на которой с речью выступил командир механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковник Оскар Кудлис.
На церемонии присутствовали первые военнослужащие Службы национальной обороны, которые приступили к службе 1 июля 2023 года.
Во время церемонии были вручены награды и выражены благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей.
Служба национальной обороны была введена 5 апреля 2023 года с принятием "Закона о службе национальной обороны".
Первый призыв закончит свою службу в конце мая этого года.
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