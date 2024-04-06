Енот в кружке танцует под песню "Педро". Откуда он взялся?

Танцующий в кружке енот завоевал не только TikTok, но и Instagram. Короткие ролики с ним и песней Pedro, Pedro, Pedro набирают миллионы просмотров и заставляют людей подпевать.

Судя по всему, впервые танцующий енот в кружке появился в TikTok в сентябре 2023 года. Видео с енотом, который двигается внутри кружка и трясет лапками под музыку, опубликовал пользователь @fleksa30, он же хозяин животного. Кстати, изначально питомец двигался под песню MZLFF & LIDA - "КАК ДЕЛА".

В аккаунте @fleksa30 много других забавных записей с енотом, но эта наиболее популярная - сейчас у нее более 9 млн просмотров.

Что за Педро?

Начнем с истории. Песня, под которую енот танцует сейчас, вышла еще в 1980 году.

Песня Pedro, Pedro, Pedro итальянской певицы Рафаэллы Карры получила "новую жизнь" после техно-ремикса от продюсеров Jaxomy и Agatino Romero с типичной для мемов перегруженной прямой бочкой.