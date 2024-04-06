Енот в кружке танцует под песню "Педро". Откуда он взялся?

В марте 2024 года в соцсетях завирусился мем про енота, который танцует в кружочке под песню "Педро". Откуда он взялся и что это за песня, которую невозможно стереть из памяти?
Танцующий в кружке енот завоевал не только TikTok, но и Instagram. Короткие ролики с ним и песней Pedro, Pedro, Pedro набирают миллионы просмотров и заставляют людей подпевать.
Судя по всему, впервые танцующий енот в кружке появился в TikTok в сентябре 2023 года. Видео с енотом, который двигается внутри кружка и трясет лапками под музыку, опубликовал пользователь @fleksa30, он же хозяин животного. Кстати, изначально питомец двигался под песню MZLFF & LIDA - "КАК ДЕЛА".
В аккаунте @fleksa30 много других забавных записей с енотом, но эта наиболее популярная - сейчас у нее более 9 млн просмотров.
Что за Педро?
Начнем с истории. Песня, под которую енот танцует сейчас, вышла еще в 1980 году.
Песня Pedro, Pedro, Pedro итальянской певицы Рафаэллы Карры получила "новую жизнь" после техно-ремикса от продюсеров Jaxomy и Agatino Romero с типичной для мемов перегруженной прямой бочкой.
Этот трек кто-то наложил на видео с танцующим в кружочке енотом, и понеслось. Кто изначальный автор видео - уже не разобрать.
Некоторые источники утверждают, что в русскоязычном сегменте первое видео с енотом было опубликовано в марте 2024 года в соцсети TikTok. Енот танцевал, радуясь тому, что в автомобиле есть сабвуфер.
Ну а затем у енота и "Педро" началась настоящая популярность. Пользователи используют этот мем, чтобы передать свои положительные эмоции, которые их настолько радуют, что хочется пуститься в пляс.
Для кого-то танцующий зверек стал символом радости от шопинга, кто-то радуется наступлению весны, а кто-то - поступлению зарплаты на свой банковский счет.
@_vikusi_007 🤍🦝Pedro racoon🦝🤍 #racoonpedropedro #pedropedro #racoon #енот #енотмем #енотпедро #енотвкружке ♬ Pedro - Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà @olexandragrehova А вам який подарували?😅 #8березня #буднівдекреті #материнство #букет #подарунок #тіктокукраїна #мамаідоця #квіти #дітитікток #молодібатьки #сімя ♬ Pedro - Jaxomy & Agatino Romero & Raffaella Carrà
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