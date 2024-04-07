"Жена была в большом шоке": Бусулис о своей страстной поклоннице

Интарс Бусулис подтверждает, что поклонницы у него есть, но одну даму он выделяет особо.

"Однажды в гадкий зимний день я забежал домой на полчаса пообедать. И за эти полчаса под дворником моей машины оказались письмо от этой девушки, шоколадка Lukss и роза.

Было очень странно.

Моя любимая жена была, конечно, в сильном шоке. [...] Я стараюсь не слишком популяризировать свои локации, но каким-то образом Иева узнала. У нее был только я. Я ответил в легкой форме: "Попробуй прожить свою жизнь - без меня". Сейчас у нее с некоторых пор есть другая симпатия - актер Андрис Булис, и экран телефона разделен пополам - картинка со мной, и с Булисом. Она сказала, чтобы я не волновался, ведь можно любить двоих, кроме того, он совсем из другой сферы. Присылает нам смайлики, лайки" (улыбается).

Музыкант говорит, что его поклонницы - очень классные дамы. "После концертов я люблю предаваться совместным фотосессиям, когда они падают в мои объятия. Это классно - мы все вместе через многое прошли на концерте. И ребята благодарят дам, что позвали", - отмечает Бусулис.

Как известно, Интарс женат - он женился на Инге Сташко 21 декабря 2001 года. В этом году они отпразднуют 23-ю годовщину свадьбы. Оба воспитывают четверых детей.

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