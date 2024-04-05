Руководство ЦАХАЛ на брифинге для журналистов в четверг вечером сообщило об увольнении двух высокопоставленных офицеров, отвечавших за операцию, в ходе которой погибло семь сотрудников благотворительной организации.
В Израиле уволены двое офицеров, отдавших приказ о ракетном ударе в Газе, при котором погибли волонтеры
В понедельник израильские военные нанесли удар по грузовикам благотворительной организации WCK, доставлявшей в Газу груз гуманитарной помощи, посчитав, что там находятся вооруженные боевики ХАМАС.
Решение об увольнении офицеров было принято после проведения первоначального расследования, которым занимался генерал-майор запаса Йоав Хар Эвен.
В ходе этого расследования был сделан вывод, что армейское подразделение, наблюдавшее с воздуха за автоколонной, но не знавшее о том, что ее проезд согласован с армейским руководством, решило, что грузовики были захвачены боевиками ХАМАС. В результате военные нанесли три удара с воздуха в нарушение принятых норм.
Как говорится в заявлении ЦАХАЛ, сотрудники WCK занимались распределением продовольствия, которое прибыло по морю с Кипра и было разгружено на недавно сооруженном пирсе на севере Газы. Волонтеры координировали свои действия с израильскими военными и должны были доставить грузы на склад в нескольких километрах от моря.
ЦАХАЛ отслеживал путь автоколонны до склада, где грузовик с грузом гуманитарной помощью остановился, а из колонны выехали четыре внедорожника, один из которых поехал на север, и в нем, как видно на записи, сделанной с беспилотника, находились вооруженные люди.
В ЦАХАЛ сказали, что не стали наносить по ним удар, поскольку машина находилась в непосредственной близости от склада.
Остальные три внедорожника, принадлежавшие WCK, поехали на юг.
Как видно на записи, той ночью обозначения WCK на крышах были неразличимы с воздуха, и команда, управлявшая дроном, пришла к выводу, что она имеет дело не с волонтерами, а с боевиками ХАМАС.
Военные также приняли за боевика одного из волонтеров, который сел во внедорожник, а мешок в его руках — за оружие, из которого он собирается произвести выстрел. ЦАХАЛ заявил, что в этот момент военные попытались выйти на связь с координаторами WCK, однако телефонная связь была неустойчивой, а пользоваться рациями представителям благотворительных организаций не разрешают сами военные.
В результате, как говорят военные, произошло неверное определение цели. Было запрошено разрешение на нанесение удара, которое и было дано вышестоящими офицерами.
По первому внедорожнику WCK был нанесен ракетный удар, двоим волонтерам удалось выбраться оттуда и пересесть во второй внедорожник, по которому через две минуты был также нанесен удар. Выжившие люди после этого пересели в третью машину, но и она была подбита ракетой, в результате чего погибли уже все волонтеры.
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