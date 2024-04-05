В Израиле уволены двое офицеров, отдавших приказ о ракетном ударе в Газе, при котором погибли волонтеры

В ЦАХАЛ сказали, что не стали наносить по ним удар, поскольку машина находилась в непосредственной близости от склада.

Остальные три внедорожника, принадлежавшие WCK, поехали на юг.

Как видно на записи, той ночью обозначения WCK на крышах были неразличимы с воздуха, и команда, управлявшая дроном, пришла к выводу, что она имеет дело не с волонтерами, а с боевиками ХАМАС.

Военные также приняли за боевика одного из волонтеров, который сел во внедорожник, а мешок в его руках — за оружие, из которого он собирается произвести выстрел. ЦАХАЛ заявил, что в этот момент военные попытались выйти на связь с координаторами WCK, однако телефонная связь была неустойчивой, а пользоваться рациями представителям благотворительных организаций не разрешают сами военные.

В результате, как говорят военные, произошло неверное определение цели. Было запрошено разрешение на нанесение удара, которое и было дано вышестоящими офицерами.

По первому внедорожнику WCK был нанесен ракетный удар, двоим волонтерам удалось выбраться оттуда и пересесть во второй внедорожник, по которому через две минуты был также нанесен удар. Выжившие люди после этого пересели в третью машину, но и она была подбита ракетой, в результате чего погибли уже все волонтеры.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC