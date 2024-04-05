Видео ⟩ Мусор вместо парка. Жительница возмущена бездействием Rīgas Meži

После того как участок был расчищен, разразилась сильная буря, вырвавшая с корнем множество деревьев. Вот уже второй год они просто валяются.

"Жители просили у Rīgas meži разрешения собрать поваленные деревья, но им этого не разрешили. Я сходила в муниципалитет, спросила, когда наконец будет убрана территория. Говорят, что связались с Rīgas meži, но ничего не произошло. Говорят, что эти упавшие деревья следует оставить, чтобы создать среду обитания и дать насекомым место для жизни. Я считаю, что насекомым для жизни не нужно столько поваленных деревьев", - убеждена жительница.

Активистка также указывает на то, что упавшие деревья привлекают пьющих и создают пожароопасную ситуацию. Учитывая то, что поваленные деревья находятся так близко к жилым домам, пожар может обернуться крупной трагедией.

Лес в Ропажском крае принадлежит акционерному обществу Rīgas meži. Представитель компании признает, что территория не должна выглядеть так, и после вмешательства программы поваленные деревья будут убраны в ближайшее время.

Представитель Rīgas meži, однако, заметила, что жителям не обещали превратить лес в парк. Также жителям следует быть особенно осторожными, чтобы не устроить пожар в лесу.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!