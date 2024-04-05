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Видео ⟩ Власти Приднестровья заявили об ударе дрона по воинской части

rus.tvnet.lv
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Фото: NEXTA/"X"

В пятницу, 5 апреля, сепаратисты Приднестровья объявили об атаке дрона на военную базу, что, как они утверждают, не причинило большого ущерба и никто не пострадал.

Дрон атаковал военную базу в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной.

"Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - заявили сепаратисты. 

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщало, что 17 марта была совершена еще одна атака дрона на воинскую часть в Тирасполе.

Россия часто обвиняет Молдову и Украину в планировании нападений на Приднестровье, лидеры которого в феврале обратились к России с просьбой о защите от "растущего давления" со стороны Молдовы.

Приднестровье, расположенное на левом берегу Днестра и граничащее с Украиной, признано на международном уровне частью территории Молдовы, но с момента распада СССР контролируется пророссийскими сепаратистами. На этой территории также размещен контингент так называемых российских миротворцев численностью 1500 человек.

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