Видео ⟩ Власти Приднестровья заявили об ударе дрона по воинской части

Дрон атаковал военную базу в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной.

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Russian media claims that Ukraine launched a drone into the breakaway republic of Transnistria (legally part of Moldova) and destroyed a military radar station there.



Russia has 1500 soldiers in Transnistria since the Transnistrian War in 1992 pic.twitter.com/HBvyJ6teXP — Visegrád 24 (@visegrad24) April 5, 2024

"Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело", - заявили сепаратисты.

Ранее Министерство госбезопасности Приднестровья сообщало, что 17 марта была совершена еще одна атака дрона на воинскую часть в Тирасполе.

In unrecognized Transnistria, a kamikaze drone attacked a military unit in Ribnita district, local media reported



Transnistrian Telegram channels publish footage allegedly from the scene. pic.twitter.com/ihEkCVaEa3 — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2024

Россия часто обвиняет Молдову и Украину в планировании нападений на Приднестровье, лидеры которого в феврале обратились к России с просьбой о защите от "растущего давления" со стороны Молдовы.

Приднестровье, расположенное на левом берегу Днестра и граничащее с Украиной, признано на международном уровне частью территории Молдовы, но с момента распада СССР контролируется пророссийскими сепаратистами. На этой территории также размещен контингент так называемых российских миротворцев численностью 1500 человек.

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