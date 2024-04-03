Слухи о том, что Россия может попытаться аннексировать Приднестровье, отделившийся от Молдовы регион, как она уже пыталась аннексировать несколько областей Украины, не имеют под собой реальных оснований, считает посол ЕС в Молдове, латвийский дипломат Янис Мажейкс.

В 2022 году Молдова получила статус страны-кандидата в Евросоюз (ЕС), а в конце прошлого года с ней начались переговоры о вступлении. Ситуация в Приднестровье является самым большим препятствием для Молдовы на пути в ЕС, признает Янис Мажейкс.

"Но Приднестровье - это не типичный замороженный конфликт, как, скажем, Донбасс, Абхазия или Южная Осетия", - объясняет он.

"Между Приднестровьем и правобережьем (территорией, контролируемой правительством Молдовы) существуют ежедневные контакты. Территория Приднестровья также подпадает под действие Соглашения о свободной торговле Европейского союза. Две трети всего приднестровского экспорта идет в Евросоюз. Есть люди, которые ездят из Тирасполя на работу в Кишинев. Это не история о заминированной полосе и колючей проволоке. Да, есть контрольно-пропускной пункт, где проверяют документы, но это все".

Мажейк отмечает, что de facto власти Приднестровья пытаются избежать эскалации и придерживаться модели существования, когда они могут торговать и с ЕС, и с Россией одновременно. Что изменилось после вторжения России в Украину в 2022 году, так это то, что Украина закрыла украинско-молдавскую границу на приднестровском участке, а это означает, что теперь туда можно въехать только через территорию, контролируемую правительством Молдовы. Это мешает Приднестровью реализовать привычные схемы контрабанды.

В конце февраля Приднестровье попало в поле зрения аналитиков и СМИ, когда в публичном пространстве появились слухи о том, что Конгресс приднестровских "депутатов" может обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой в ближайшее время аннексировать сепаратистский регион Молдовы.