Видео ⟩ В Национальном симфоническом оркестре, возможно, были случаи домогательств

В сообщении рассказали о событиях, которые произошли несколько лет назад, однако оно вызвало реакцию - на переговоры был вызван упомянутый в анонимной жалобе сотрудник оркестра. Также была начата работа над документом, который будет четко определять границы этического и физического контакта, что также будет предусмотрено в трудовых договорах сотрудников оркестра.

LTV получила сообщения от двух разных женщин о произошедшем в оркестре и конкретно о поведении и действиях одного сотрудника. В одной из жалоб участник оркестра обвинялся в излишнем сближении - большем "чем было бы приемлемо в коллегиальных отношениях", комплиментах по поводу внешнего вида и проявлениях внимания.

Сотрудник оркестра, на которого в LTV поступило несколько анонимных жалоб, также является преподавателем Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса (JVLMA), где полиция возбудила уголовное дело за возможные домогательства к студенткам. Он отрицает какие-либо правонарушения.

С другой стороны, JVLMA продолжает получать новые доказательства неприемлемого поведения, включая сексуальные домогательства и эмоциональное насилие. В настоящее время от своих должностей отстранены руководители двух кафедр – бывший заведующий кафедрой старинной музыки Марис Купчс и бывший заведующий кафедры музыкальных технологий Роланд Кронлакс. Оба, скорее всего, потеряют свои позиции в JVLMA.

11 марта совет JVLMA выразил недоверие ректору Гунтару Пранису и потребовал его отставки. Совет предложил Сенату Академии созвать 10 апреля заседание по поводу выраженного недоверия Пранису.

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