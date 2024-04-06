Самая длинноногая женщина в мире рассказала о своих свиданиях с мужчинами

Однако есть кое-что, к чему Мачи трудно привыкнуть - это то, как ее высокий рост влияет на ее свидания и личную жизнь. Она утверждает, что мужчины не любят целовать ее на публике из-за разницы в росте.

"Меня сейчас не интересуют знакомства, но все мои свидания, особенно с мужчинами значительно ниже меня ростом, заканчивались неудачей", - говорит Мачи в одном из своих видеороликов в TikTok. "Как будто они меня стыдятся", - резюмирует она.

Другая большая проблема, которой Мачи поделилась с подписчиками - одежда. Девушка говорит, что ей сложно найти подходящую ей одежду. Даже в магазине American Tall, продающем вещи для людей высокого роста, невозможно найти подходящие ей длинные брюки.

"Мне приходится покупать джинсы на заказ, одна пара стоит около 250 долларов (около 230 евро). Деньги не сыпятся на меня с неба, поэтому у меня есть только две пары джинсов, которые мне подходят", - рассказала она.

Мачи уже четыре года удерживает титул самой длинноногой женщины в мире, но не считает, однако это уже не кажется для нее важным. "Этот титул больше ничего для меня не значит, - говорит она. - Это в прошлом. Если бы кто-то захотел отобрать у меня этот титул, я была бы более чем счастлива".

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