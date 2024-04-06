Самая длинноногая женщина в мире рассказала о своих свиданиях с мужчинами

Длинные ноги – мечта многих женщин. Однако женщина, которая уже четыре года удерживает рекорд Гиннеса по самым длинным ногам в мире, не чувствует себя такой уж счастливой, пишет портал LadBible.
21-летняя Мачи Курин живет в Остине, штат Техас. Девушка ростом 2 метра 8 сантиметров имеет самые длинные ноги в мире: длина одной ноги составляет 135,3 см, другой - 134,1 см.
В своем аккаунте в TikTok Мачи рассказывает как о трудностях, так и о преимуществах жизни с такой особенностью тела. "Я получаю много неоднозначных реакций, но этого и следовало ожидать", - говорит Мачи.
"Если кто-то меня ненавидит, то ненавидит, потому что не понимает. Меня называли героиней фильмов ужасов. С детского сада я всегда была самой высокой. Был один случай, когда мы с одноклассниками играли на детской площадке, думаю, это был второй класс, и кто-то подумал, что я старшеклассница... В то время я ненавидела свой рост, потому что из-за него надо мной смеялись".
Повзрослев, Мачи начала осознавать преимущества своего роста и длинных ног. "Самым большим преимуществом должно быть то, что никто не похож на меня. Я уникальна. Люди часто спрашивают меня: "Ты такая красивая, может, ты модель?".
"Как двух метровой женщины, моя задача - поощрять и вдохновлять других высоких женщин", - говорит Мачи.
Однако есть кое-что, к чему Мачи трудно привыкнуть - это то, как ее высокий рост влияет на ее свидания и личную жизнь. Она утверждает, что мужчины не любят целовать ее на публике из-за разницы в росте.
"Меня сейчас не интересуют знакомства, но все мои свидания, особенно с мужчинами значительно ниже меня ростом, заканчивались неудачей", - говорит Мачи в одном из своих видеороликов в TikTok. "Как будто они меня стыдятся", - резюмирует она.
@maci.currin So men can break their back to kiss their short girlfriends but I can’t… double standard be hitting me #fyp ♬ Ick - Alt Ending - Lay Bankz
Другая большая проблема, которой Мачи поделилась с подписчиками - одежда. Девушка говорит, что ей сложно найти подходящую ей одежду. Даже в магазине American Tall, продающем вещи для людей высокого роста, невозможно найти подходящие ей длинные брюки.
"Мне приходится покупать джинсы на заказ, одна пара стоит около 250 долларов (около 230 евро). Деньги не сыпятся на меня с неба, поэтому у меня есть только две пары джинсов, которые мне подходят", - рассказала она.
Мачи уже четыре года удерживает титул самой длинноногой женщины в мире, но не считает, однако это уже не кажется для нее важным. "Этот титул больше ничего для меня не значит, - говорит она. - Это в прошлом. Если бы кто-то захотел отобрать у меня этот титул, я была бы более чем счастлива".
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