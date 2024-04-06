Видео ⟩ ГРУ сообщило о подрыве нефтепровода в Ростовской области РФ

В ночь на субботу в Ростовской области в районе поселка Азовский взорван трубопровод, по которому перекачивались нефтепродукты с местной нефтебазы на танкеры в районе порта Азовского моря, сообщается на сайте ГРУ.

Погрузка нефтепродуктов в танкеры приостановлена ​​на неопределенный срок, сообщила служба.

В разведке указывают, что объект использовался РФ в военных целях.

⚡️ On the night of April 6, a pipeline exploded in Russia's Rostov Region - the State Security Service of Ukraine



The agency reported that it was used to pump oil products from a local oil depot to tankers in the port area of the Azov Sea.



This facility was used by Russia for… pic.twitter.com/PA6VD4cn0N — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2024

В последние месяцы активизировались украинские удары по объектам глубоко на территории РФ. Урон наносится как ракетами, так ударными беспилотниками или подрывами.

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