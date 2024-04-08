Переехавший из Индии Гокул: "Родившиеся в Латвии не ценят всех своих привилегий"

Что латвийцы не понимают о Латвии

Блогер считает, что родившиеся в Латвии люди не понимают и не ценят всех своих привилегий.

"Те, кто родился здесь, у вас есть европейское гражданство, паспорт, вы знаете язык. Так что двери, которые открыты для вас даже в Латвии или в Европейском союзе, отличаются от доступного нам", - уверен Гокул.

Он упомянул, что даже стоимость жизни в Латвии для приехавших куда выше.

"Так, например, люди из-за границы в среднем платят больше за обучение. Медицинские услуги стоят около 12 000 евро в год. И мы платим за обучение больше, и платим больше налогов, просто чтобы жить в Латвии.

Но в моих комментариях есть местные, которые считают, что мы здесь просто ничего не делаем и живем за счет правительства, что неправда.

Мы платим за то, чтобы быть здесь", - напоминает Гокул.