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Переехавший из Индии Гокул: "Родившиеся в Латвии не ценят всех своих привилегий"

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Гокул - это переехавший из Индии в Латвию молодой человек, который в нашей стране завел блог Life in Latvia, где рассказывает о жизни в Латвии с точки зрения иммигрировавшего иностранца. В программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET Гокул рассказал подробнее о том, почему он выбрал Латвию, чем его взгляд на нашу страну отличается от взгляда родившихся здесь и сходстве Латвии и Индии.

Что латвийцы не понимают о Латвии

Блогер считает, что родившиеся в Латвии люди не понимают и не ценят всех своих привилегий.

"Те, кто родился здесь, у вас есть европейское гражданство, паспорт, вы знаете язык. Так что двери, которые открыты для вас даже в Латвии или в Европейском союзе, отличаются от доступного нам", - уверен Гокул.

Он упомянул, что даже стоимость жизни в Латвии для приехавших куда выше.

"Так, например, люди из-за границы в среднем платят больше за обучение. Медицинские услуги стоят около 12 000 евро в год. И мы платим за обучение больше, и платим больше налогов, просто чтобы жить в Латвии.

Но в моих комментариях есть местные, которые считают, что мы здесь просто ничего не делаем и живем за счет правительства, что неправда.

Мы платим за то, чтобы быть здесь", - напоминает Гокул.

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