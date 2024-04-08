Переехавший из Индии Гокул: "Родившиеся в Латвии не ценят всех своих привилегий"

Гокул - это переехавший из Индии в Латвию молодой человек, который в нашей стране завел блог Life in Latvia, где рассказывает о жизни в Латвии с точки зрения иммигрировавшего иностранца. В программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET Гокул рассказал подробнее о том, почему он выбрал Латвию, чем его взгляд на нашу страну отличается от взгляда родившихся здесь и сходстве Латвии и Индии.
Что латвийцы не понимают о Латвии
Блогер считает, что родившиеся в Латвии люди не понимают и не ценят всех своих привилегий.
"Те, кто родился здесь, у вас есть европейское гражданство, паспорт, вы знаете язык. Так что двери, которые открыты для вас даже в Латвии или в Европейском союзе, отличаются от доступного нам", - уверен Гокул.
Он упомянул, что даже стоимость жизни в Латвии для приехавших куда выше.
"Так, например, люди из-за границы в среднем платят больше за обучение. Медицинские услуги стоят около 12 000 евро в год. И мы платим за обучение больше, и платим больше налогов, просто чтобы жить в Латвии.
Но в моих комментариях есть местные, которые считают, что мы здесь просто ничего не делаем и живем за счет правительства, что неправда.