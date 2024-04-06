В субботу прошел конгресс Латвийского крестьянского союза; имя Лембергса прозвучало всего один раз

Конгресс в Елгавском замке прошел на высокой ноте, так как осенью прошлого года политическим силам после пяти проведенных в глубокой оппозиции лет удалось вернуться в правительство, получив четыре министерских портфеля и должность председателя Сейма.

Удовлетворение в с связи с этим, открывая конгресс, выразила сама спикер.

Лидер партии пообещал исправить допущенные прошлым правительством ошибки по отношению к территориальной реформе, в свою очередь министр земледелия Арманд Краузе со сцены раскритиковал находящееся в оппозиции Национальное объединение, отметив, что за время в министерстве оно допустило ряд ошибок.

Поздравить участников конгресса пришли и партнеры по сотрудничеству. "Сегодня я прибыл из Вентспилса, чтобы поздравить вас всех от нашей, вашей партии сотрудничества, партнера "Латвии и Вентспилсу", и особенный привет от председателя нашей партии Айвара Лембергса! Надо сказать, что сотрудничество, продолжающееся с 2006 года, было успешным", - сказал член партии "Латвии и Вентспилсу" Дидзис Ошениекс.

Это был единственный раз, когда со сцены прозвучало имя Лембергса.

В свою очередь LTV сообщает, что на должность еврокомиссара от Крестьянского союза выдвинут Виктор Валайнис.

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