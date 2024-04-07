Понятно, что поднимать с аналогичной скоростью розничные цены на свою продукцию производители шоколада, естественно, не будут, да и не смогут, ведь потребители, и без того уставшие от высокой инфляции последних двух лет, такое повышение просто не примут. Но и оставлять отпускные цены на свою продукцию на прежнем уровне шоколадные компании тоже не смогут.

Один из лидеров отрасли, швейцарский концерн Lindt & Sprüngli, еще в начале марта предупредил: если котировки не снизятся, то произошедший скачок на сырьевом рынке "повлечет за собой, несмотря на стратегию хеджирования и увеличение складских запасов, дальнейшее повышение цен в 2024 и 2025 годах". Иными словами, стратегия заключения фьючерсных контрактов по зафиксированным ценам и прочие механизмы страхования от роста сырьевых котировок помогают сохранить рентабельный бизнес, но их в нынешней ситуации уже недостаточно.

Так что россияне могут исходить из того, что повышать цены придется, к примеру, и менее крупной немецкой компании Ritter Sport, по-прежнему активно экспортирующей в Россию свои традиционные квадратные плитки шоколада. Из-за роста мировых цен на какао-бобы неминуемо подорожает продукция и многочисленных кондитерских фабрик в РФ, Украине и других постсоветских странах, причем для российских предприятий ситуацию дополнительно может усугубить прогнозируемое многими экспертами дальнейшее ослабление рубля.