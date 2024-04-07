Видео ⟩ Мэр Орска сообщил о прорыве третьей дамбы

В российском Орске вечером 6 апреля зафиксирован третий прорыв дамбы, сообщает "Медуза" со ссылкой на местное издание Ural56 и мэра города Василия Козупицу.
"Ситуация усложняется. Сначала произошел перелив, потом прорвало плотину в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно хлынет в город. Прошу всех вовремя эвакуироваться", - сказал журналистам Козупица.
По прозвучавшей информации, это уже третий прорыв плотины. Первый раз дамбу прорвали на улице Оренбургской в старом городе Орска, второй раз – на объездной дороге села Никель.
Власти Оренбургской области ранее сообщили, что в поселке Никель проводится срочная эвакуация жителей.
"Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют, что в целях собственной безопасности они должны срочно покинуть затопленные дома", - пишет пресс-служба областного муниципалитета.
— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) April 7, 2024
Как сообщалось, 6 апреля в Орске Оренбургской области прорвало защитную дамбу на реке Урал, из затопленного района города эвакуировали более 1100 человек. 242 человека находятся во временном размещении, эвакуация продолжается.
В Орске затоплено более 2400 домов и более 3000 приусадебных участков. В зоне затопления обнаружено трое умерших, сообщили в оперативных службах. Причина их смерти неизвестна. По предварительной информации, причина смерти как минимум двух человек не утопление, сообщили в областной администрации.
"Уровень воды значительно поднялся, теперь невозможно самостоятельно передвигаться по затопленным участкам. Специалисты говорят, что пик паводка еще не достигнут", - говорится в сообщении администрации Оренбургской области.
Первоначально мэр Орска Василий Козупица сообщил, что из-за весенних паводков защитная дамба была прорвана в двух местах. "Вода, вероятно, достигла уровня, превышающего критический уровень плотины", - пояснил мэр. Длина одного пролома составляет десять метров. Вода может уйти из затопленной территории через две с половиной недели, прогнозирует Козупица. Орск – второй по величине город Оренбургской области. Население составляет 189 000 человек.
Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.
Ранее крупные наводнения произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это произошло потому, что климатическая весна пришла почти на две недели раньше обычного.
В областном центре Оренбурге, который также расположен на берегу Урала, началась вынужденная эвакуация жителей из затопленных районов города, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. В части города уже отключено электричество. "Тех, кто откажется покинуть опасную зону добровольно, мы будем принудительно эвакуировать с участием сотрудников полиции", - предупредил Салмин в видеообращении.
Всего в 25 городах и поселках Оренбургской области было затоплено почти 4000 домов.
Good morning from 🇬🇧— Muzzleflash (@RcMuzzleflash) April 7, 2024
It's a great start to the day here,as I watch the results come in from a THIRD damn burst in the Orsk region of 🇷🇺
I did mention trains yesterday, didn't I? pic.twitter.com/b7TIs6mysb
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