Видео ⟩ Мэр Орска сообщил о прорыве третьей дамбы

"Уровень воды значительно поднялся, теперь невозможно самостоятельно передвигаться по затопленным участкам. Специалисты говорят, что пик паводка еще не достигнут", - говорится в сообщении администрации Оренбургской области.

Первоначально мэр Орска Василий Козупица сообщил, что из-за весенних паводков защитная дамба была прорвана в двух местах. "Вода, вероятно, достигла уровня, превышающего критический уровень плотины", - пояснил мэр. Длина одного пролома составляет десять метров. Вода может уйти из затопленной территории через две с половиной недели, прогнозирует Козупица. Орск – второй по величине город Оренбургской области. Население составляет 189 000 человек.

Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.

Ранее крупные наводнения произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это произошло потому, что климатическая весна пришла почти на две недели раньше обычного.

В областном центре Оренбурге, который также расположен на берегу Урала, началась вынужденная эвакуация жителей из затопленных районов города, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин. В части города уже отключено электричество. "Тех, кто откажется покинуть опасную зону добровольно, мы будем принудительно эвакуировать с участием сотрудников полиции", - предупредил Салмин в видеообращении.

Всего в 25 городах и поселках Оренбургской области было затоплено почти 4000 домов.

Good morning from 🇬🇧

It's a great start to the day here,as I watch the results come in from a THIRD damn burst in the Orsk region of 🇷🇺

I did mention trains yesterday, didn't I? pic.twitter.com/b7TIs6mysb — Muzzleflash (@RcMuzzleflash) April 7, 2024

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