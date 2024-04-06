Видео ⟩ В России прорвало дамбу на реке Урал. Эвакуированы более 1100 человек

В российском городе Орск Оренбургской области прорвало защитную дамбу на реке Урал, из затопленной зоны города эвакуировано более 1100 человек, в том числе 331 ребенок сообщили в субботу, 6 апреля, в российском МЧС.
Областная прокуратура ранее заявила, что причиной прорыва дамбы стали несвоевременно принятые меры по содержанию сооружения "в надлежащем техническом состоянии", сообщает Русская служба ВВС.
Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели.
Спасатели МЧС эвакуировали из города более 1,1 тыс. жителей, в том числе 331 ребенка, сообщила пресс-служба министерства в субботу.
В Орске затоплено 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.
Urgent evacuation in Orsk, Russia as Ural River dam poses threat. Rising water levels flood homes, dam compromised in two places. Sirens blare, power cut in affected areas.#breaking #orsk #russia #DAM pic.twitter.com/0LIj3QEvMz— Target Reporter (@Target_Reporter) April 5, 2024
В зоне затопления уже обнаружено три трупа, сообщили в оперативных службах. Причина их смерти неизвестна. По предварительной информации, причина смерти как минимум двух человек не утопление, сообщили в администрации области.
"Уровень воды значительно поднялся, теперь невозможно самостоятельно передвигаться по затопленным участкам. Специалисты говорят, что пик паводка еще не достигнут", - говорится в сообщении администрации Оренбургской области.
Из-за весеннего паводка защитная дамба прорвалась в двух местах, сообщил мэр Орска Василий Козупица. "Скорее всего, вода достигла уровня, превышающего критический уровень дамбы. Высота одного из прорывов составляет десять метров. Вода может утечь с затопленной территории за две с половиной недели", - прогнозирует Козупица.
Орск - второй по величине город Оренбургской области. Население составляет 189 000 человек.
Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.
Ранее крупные наводнения произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это произошло потому, что климатическая весна пришла почти на две недели раньше обычного.
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