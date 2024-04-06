Видео ⟩ В России прорвало дамбу на реке Урал. Эвакуированы более 1100 человек

"Уровень воды значительно поднялся, теперь невозможно самостоятельно передвигаться по затопленным участкам. Специалисты говорят, что пик паводка еще не достигнут", - говорится в сообщении администрации Оренбургской области.

Из-за весеннего паводка защитная дамба прорвалась в двух местах, сообщил мэр Орска Василий Козупица. "Скорее всего, вода достигла уровня, превышающего критический уровень дамбы. Высота одного из прорывов составляет десять метров. Вода может утечь с затопленной территории за две с половиной недели", - прогнозирует Козупица.

Орск - второй по величине город Оренбургской области. Население составляет 189 000 человек.

Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.

Ранее крупные наводнения произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это произошло потому, что климатическая весна пришла почти на две недели раньше обычного.

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