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Видео ⟩ В России прорвало дамбу на реке Урал. Эвакуированы более 1100 человек

rus.tvnet.lv
Обновлено 6 апреля 2024, 17:37
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В России прорвало дамбу на реке Урал. Эвакуированы более 700 человек
В России прорвало дамбу на реке Урал. Эвакуированы более 700 человек Фото: HANDOUT/AFP

В российском городе Орск Оренбургской области прорвало защитную дамбу на реке Урал, из затопленной зоны города эвакуировано более 1100 человек, в том числе 331 ребенок сообщили в субботу, 6 апреля, в российском МЧС.

Областная прокуратура ранее заявила, что причиной прорыва дамбы стали несвоевременно принятые меры по содержанию сооружения "в надлежащем техническом состоянии", сообщает Русская служба ВВС.

Поздно вечером в пятницу, 5 апреля, в городе Орск в Оренбургской области после рекордного сброса воды из водохранилища произошел прорыв дамбы на реке Урал. Власти попросили жителей районов, которым угрожает затопление, принять срочные меры к эвакуации. Вода уйдет не раньше, чем через полторы недели.

Спасатели МЧС эвакуировали из города более 1,1 тыс. жителей, в том числе 331 ребенка, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

В Орске затоплено 2450 домов и 3185 придомовых территорий.

В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств и высокопроходимые плавающие транспортеры.

В зоне затопления уже обнаружено три трупа, сообщили в оперативных службах. Причина их смерти неизвестна. По предварительной информации, причина смерти как минимум двух человек не утопление, сообщили в администрации области.

"Уровень воды значительно поднялся, теперь невозможно самостоятельно передвигаться по затопленным участкам. Специалисты говорят, что пик паводка еще не достигнут", - говорится в сообщении администрации Оренбургской области.

Из-за весеннего паводка защитная дамба прорвалась в двух местах, сообщил мэр Орска Василий Козупица. "Скорее всего, вода достигла уровня, превышающего критический уровень дамбы. Высота одного из прорывов составляет десять метров. Вода может утечь с затопленной территории за две с половиной недели", - прогнозирует Козупица.

Орск - второй по величине город Оренбургской области. Население составляет 189 000 человек.

Эвакуация проходит и в других районах области, в том числе в Оренбурге, где уровень воды в реке Урал приближается к критической отметке.

Ранее крупные наводнения произошли в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Это произошло потому, что климатическая весна пришла почти на две недели раньше обычного.

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