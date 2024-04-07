Митинг на площади возле здания парламента организовал Петер Мадьяр, формирующий новую оппозиционную партию. Многие участники митинга держали в руках национальные флаги и плакаты с надписью "Венгры, вставайте!".

"Мы вернем нашу страну шаг за шагом, и по кирпичику мы построим суверенную, современную Венгрию", — заявил Мадьяр ликующей толпе.

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43-летний Мадьяр является бывшим мужем Юдит Варгы, бывшего министра юстиции правительства Орбана, и долгое время был близок к правящей партии Fidesz, занимая должности в государственных учреждениях и компаниях. Однако теперь Мадьяр обещает бросить вызов "фабрике власти" Орбана, создав новую политическую партию.

Thousands calling to oust the Russian controlled Orban government in Budapest now. pic.twitter.com/nNXFfpfmUu — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) April 6, 2024

В марте Мадьяр обнародовал тайно записанный частный разговор со своей бывшей женой, из заявления которой следует, что правительство Орбана пыталось скрыть причастность бывшего министра и главы офиса Орбана к коррупционному делу.

Экс-министр обвинила бывшего мужа в том, что он спровоцировал компрометирующие заявления.

Недавний опрос показывает, что политическая партия, которую создаст Мадьяр, может набрать на выборах 11-15% голосов.

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