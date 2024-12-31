Дистанционно управляемая украинская скоростная лодка Magura V5 уничтожила российский вертолет Ми-8, сообщило во вторник Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
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Подразделение ГУР особого назначение Group 13 использовал для сбивания вертолета морской беспилотник, вооруженный зенитными ракетами.
Сбит и второй российский вертолет, однако ему удалось добраться до аэродрома.
Это первый раз в мировой истории, когда дистанционно управляемая скоростная лодка уничтожила воздушную цель, отмечает ГУР.