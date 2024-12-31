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Видео Впервые в мировой истории! Украинская скоростная лодка уничтожила российский вертолет (2)

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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

Дистанционно управляемая украинская скоростная лодка Magura V5 уничтожила российский вертолет Ми-8, сообщило во вторник Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

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Подразделение ГУР особого назначение Group 13 использовал для сбивания вертолета морской беспилотник, вооруженный зенитными ракетами.

Сбит и второй российский вертолет, однако ему удалось добраться до аэродрома.

Это первый раз в мировой истории, когда дистанционно управляемая скоростная лодка уничтожила воздушную цель, отмечает ГУР.

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