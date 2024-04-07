Россия атаковала Одесский порт баллистической ракетой

Вечером 6 апреля во время авиаудара в городе прогремели громкие взрывы, которые услышали жители нескольких кварталов.

Силы обороны юга Украины попросили жителей оставаться в убежищах. Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и мэр Геннадий Труханов также призвали людей не выходить на улицы, чтобы не подвергать себя опасности.

В Силах обороны Украины сообщают, что "вчера поздно вечером Россия выпустила ракету, предположительно "Искандер-М", в направлении Одессы по портовой инфраструктуре".

В результате удара возник пожар, который службы оперативно потушили. Административные и технические здания были разрушены. Пострадала сотрудница соседней компании - она ​​получила баротравму.

"В полночь противник продолжил террор и атаковал в другом направлении беспилотниками типа Shahed-131/136. Почти за три часа силы ПВО уничтожили в небе над Днепропетровском 11 беспилотников. Падающие обломки сбитых дронов повредили несколько зданий и транспортных средств", - добавили в ВСУ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!