Паром Tallink врезался в пристань

Пассажирский лайнер Megastar компании Tallink Silja в пятницу, 5 апреля, врезался в пристань, когда стоял на якоре в Хельсинки. Это произошло из-за сильных порывов ветра, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
По словам директора по связям с общественностью судоходной компании Марики Нёйд, пассажиры почти не заметили столкновения. Судно же получило небольшие повреждения.
После осмотра инспекторов парому Megastar разрешили выйти в путь до Таллинна в 15.00. Рейс отправился в плавание с задержкой в полтора часа.
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