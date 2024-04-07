На видео попал момент, как машина падает в Даугаву

Полиции удалось установить личность погибшего.

По неофициальной информации, стражи порядка получили и другие видеосвидетельства, на которых видно, что перед аварией машина передвигалась по улицам Риги агрессивно, игнорируя правила дорожного движения.

Неофициально самой вероятной считается возможность, что мужчина направил автомобиль в Даугаву осознанно.

Как уже сообщалось, в субботу вечером в Риге на набережной 11 Ноября в Даугаву упал автомобиль, находившийся в нем человек погиб.

Спасатели получили вызов на набережную 11 Ноября около 20:00. Водолазы обнаружили автомобиль Škoda Yeti в 20 метрах от берега на глубине 8 метров. Машину отбуксировали к берегу и вытащили из воды.

В салоне автомобиля было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения.

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