Певец Донс вырос в многодетной семье: может быть, поэтому он любит уединение?

Донс не скрывает, что его мир закрыт для посторонних: "Так было всегда, и мне это не мешает. С людьми, которых я встречаю ежедневно, иные отношения, чем с теми, кого я встречаю в первый, второй или третий раз. Это нормально. Я не пытаюсь открыть для всех дверь в свою жизнь. Я защищаю свой островок, на который могу сбежать в любой момент, когда мне это понадобится. Любовь к уединению свойственна мне с детства. Конечно, можно докопаться и до того, почему возможность побыть наедине с собой для меня так важна".

Во время интервью музыкант упомянул, что он из семьи, в которой росли пять детей. На вопрос, является ли это причиной его желания чаще быть одному, Донс отвечает: "Я встречал людей, которые росли одни в семье и постоянно нуждаются в компании. Видел людей и из многодетных семей, которым тоже постоянно нужно общение. Думаю, это зависит от человека - как он формировался, как рос, с какими мыслями и чувствами, какие люди его окружали. У каждого из нас свои индивидуальные отпечатки пальцев, форма ушей, зрачки глаз - каждый из нас уникален.

У меня остались самые светлые воспоминания о том времени, когда я в детстве жил в Броцены. Это место - часть моего островка душевной безопасности, куда я могу вернуться, когда захочу. И физически, и мысленно - медитируя или плывя туда в воспоминаниях. Присесть и наслаждаться покоем, радостью или, может быть, грустью - всем, чем я хочу наслаждаться в данный конкретный момент".

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