Пн, 8.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ВИДЕО ⟩ Украинцы уничтожили российский танк с импровизированной системой электронной борьбы

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Танк
Танк Фото: @RALee85/"X"

Украинский военный блогер на платформе Telegram опубликовал видео, на котором видно, как украинские защитники с помощью беспилотника уничтожают танк российской армии T-72B3M, оснащенный импровизированной системой электронной борьбы, пишет американское издание Business Insider.

Видео снято 60-й механизированной бригадой ВСУ. Украина регулярно использует беспилотники для уничтожения российских танков, техники и солдат, а также для обстрела окопов.

Эксперты полагают, что такого рода импровизированные системы электронной борьбы могут вызвать проблемы у операторов украинских дронов, поскольку они используют радио-, инфракрасные или радарные сигналы, чтобы помешать другой стороне применять эти же сигналы.

Роберт Ли, старший научный сотрудник американского Института внешнеполитических исследований, на платформе X отмечает, что на первый взгляд непритязательная система выглядит весьма эффективной. Он поделился фотографиями танка и заявил, что импровизированная система танка "отпугивает большое количество беспилотных аппаратов, работающих на разных частотах".

Пока Россия одерживает верх в электронной войне, поэтому украинской стороне очень сложно получить новые беспилотники. Украинские военные рассказали британскому изданию The Times, что большинство беспилотников были получены на средства, пожертвованные волонтерами.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх