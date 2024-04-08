ВИДЕО ⟩ Украинцы уничтожили российский танк с импровизированной системой электронной борьбы

Видео снято 60-й механизированной бригадой ВСУ. Украина регулярно использует беспилотники для уничтожения российских танков, техники и солдат, а также для обстрела окопов.

Video of FPV strikes by Ukraine’s 60th Mechanized Brigade on a Russian BTR-82AT and a T-72B3M obr 2022 tank with a large improvised EW system. The system reportedly was effectively countering a large number of FPVs operating with different frequencies before it was stopped.… pic.twitter.com/vgTQJqgWlA — Rob Lee (@RALee85) April 5, 2024

Эксперты полагают, что такого рода импровизированные системы электронной борьбы могут вызвать проблемы у операторов украинских дронов, поскольку они используют радио-, инфракрасные или радарные сигналы, чтобы помешать другой стороне применять эти же сигналы.

Роберт Ли, старший научный сотрудник американского Института внешнеполитических исследований, на платформе X отмечает, что на первый взгляд непритязательная система выглядит весьма эффективной. Он поделился фотографиями танка и заявил, что импровизированная система танка "отпугивает большое количество беспилотных аппаратов, работающих на разных частотах".

Пока Россия одерживает верх в электронной войне, поэтому украинской стороне очень сложно получить новые беспилотники. Украинские военные рассказали британскому изданию The Times, что большинство беспилотников были получены на средства, пожертвованные волонтерами.

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