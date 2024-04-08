Хор школьников из Риги в автобусе в Германии пережил пугающий момент

По информации Apollo.lv, в автобусе находились ученики Рижской 6-й средней школы.

Автобус следовал из Риги в Тюринген, среди пассажиров были дети 10-16 лет. Транспортное средство привлекло внимание правоохранителей, полицейский автомобиль на автодороге А4 в Тюрингене сопроводил автобус на стоянку перед поворотом на Хермсдорф.

В ходе технического освидетельствования автобуса полицейские обнаружили существенные неполадки в системах торможения, выхлопа и руления. В результате неисправности в выхлопной системе дети могли вдыхать пары токсичного газа.

Было установлено, что тормозная система автобуса существенно изношена и шасси проржавело, а кое-где и провалилось. Инспекторы пришли к выводу, что автобус не безопасен для движения, и запретили продолжать поездку.

К латвийскому автобусному перевозчику, скорее всего, будут применены штрафы. А юные хористы попали на мероприятие на другом автобусе.

По информации Apollo.lv, сейчас дети отправляются домой и в автобусе находятся на латвийско-литовской границе.

Apollo.lv связался с директором Рижской 6-й средней школы Харалдом Барздиньшем, который от комментариев воздержался, но факт инцидента не опроверг.

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