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Видео ⟩ Более 10 000 домов пострадали от наводнений на Урале и в Сибири

rus.tvnet.lv
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Затопленные территории в России.
Затопленные территории в России. Фото: Ekrānuzņēmums no video/@DDIndialive/"X"

На Урале, в Волжской акватории и на западе Сибири затоплены более 10 400 жилых домов и службы по чрезвычайным ситуациям эвакуируют людей, которым угрожает подъем уровня воды в реках, сообщило в понедельник Министерство чрезвычайных ситуаций России.

В России, в Оренбургской области, в воскресенье была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск и опасный уровень  воды достиг и в Оренбурге.

Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило в понедельник на сайтах соцсвязи, что затоплено более 10 400 жилых домов, и, по прогнозам, в акватории Сибири, Волги и центральных федеральных регионах с повышением температуры воздуха резко растает снег и реки выйдут из берегов.

В связи с опасной ситуацией уже эвакуированы тысячи человек, в основном в Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном.

Значительная часть города Орска затоплена после того, как из-за проливных дождей была прорвана защитная дамба.

Власти Оренбургской области сообщили, что уровень реки Урал в Орске упал на девять сантиметров, а уровень воды в центральном городе области Оренбурге, где проживает около 550 000 человек, приближается к опасной отметке. За сутки он вырос на 16 сантиметров, достигнув отметки 8,72 метра выше нормального уровня.

Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.

Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.

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