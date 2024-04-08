Видео ⟩ Более 10 000 домов пострадали от наводнений на Урале и в Сибири

На Урале, в Волжской акватории и на западе Сибири затоплены более 10 400 жилых домов и службы по чрезвычайным ситуациям эвакуируют людей, которым угрожает подъем уровня воды в реках, сообщило в понедельник Министерство чрезвычайных ситуаций России.
В России, в Оренбургской области, в воскресенье была объявлена федеральная чрезвычайная ситуация после того, как река Урал затопила Орск и опасный уровень воды достиг и в Оренбурге.
Record flood waters rise in Russia's Urals and Siberia, forcing thousands to evacuate#russia #Ukraine pic.twitter.com/wUpAZGXGpC— DD India (@DDIndialive) April 8, 2024
Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило в понедельник на сайтах соцсвязи, что затоплено более 10 400 жилых домов, и, по прогнозам, в акватории Сибири, Волги и центральных федеральных регионах с повышением температуры воздуха резко растает снег и реки выйдут из берегов.
#Russia Says Over 10,000 Residential Houses Flooded Across Urals, #Siberia— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 8, 2024
On Sunday, Russia declared a federal emergency in the Orenburg region, where the Ural River flooded much of the city of #Orsk #Orenburg.#Urals #Flood https://t.co/X3NZafXEWz via @BarronsOnline pic.twitter.com/NpRFnpj2Kh
В связи с опасной ситуацией уже эвакуированы тысячи человек, в основном в Оренбургской области вблизи границы с Казахстаном.
Значительная часть города Орска затоплена после того, как из-за проливных дождей была прорвана защитная дамба.
Власти Оренбургской области сообщили, что уровень реки Урал в Орске упал на девять сантиметров, а уровень воды в центральном городе области Оренбурге, где проживает около 550 000 человек, приближается к опасной отметке. За сутки он вырос на 16 сантиметров, достигнув отметки 8,72 метра выше нормального уровня.
Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.
Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.
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