Видео ⟩ Более 10 000 домов пострадали от наводнений на Урале и в Сибири

Значительная часть города Орска затоплена после того, как из-за проливных дождей была прорвана защитная дамба.

Власти Оренбургской области сообщили, что уровень реки Урал в Орске упал на девять сантиметров, а уровень воды в центральном городе области Оренбурге, где проживает около 550 000 человек, приближается к опасной отметке. За сутки он вырос на 16 сантиметров, достигнув отметки 8,72 метра выше нормального уровня.

Российское гидрометеорологическое агентство "Росгидромет" подсчитало, что самый высокий уровень воды в Оренбурге будет достигнут в среду, и паводок может затронуть несколько районов города. Мэр города Сергей Салмин предупреждает о беспрецедентном до сих пор наводнении, из-за которого может потребоваться принудительная эвакуация.

Власти также предупредили о подъеме уровня воды в Тоболе, который может угрожать Тюменской и Курганской областям Сибири. В кургане, где проживает около 300 000 человек, начата превентивная эвакуация и из дома ушел 571 человек.

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