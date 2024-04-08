Объявлен дополнительный концерт Максима Галкина в Юрмале

Яркий, харизматичный и любимый латвийскими зрителями юморист этим летом выступит во многих городах Латвии. Уже полностью распроданы билеты на концерт в Резекне и два выступления в Цесисе. Пока еще можно приобрести билеты на концерты в Лиепае (7 августа), Рое (11 августа) и Даугавпилсе (14 августа).

В последние годы Максим Галкин находится в почти непрекращающемся мировом турне по всем континентам и странам, где каждый раз его неизменно встречает восторг публики. Гастрольный график артиста расписан по часам, но каждый день происходит что-то новое, о чем хочется рассказать со сцены. Так рождается новая программа "Прекрасное недалеко", которую латвийская публика увидит этим летом. Максим Галкин - один из немногих артистов, который каждый раз представляет на концертах обновленную программу.