Пугачева и Галкин ответили на милое обращение 3-летней блогерши

Шоумен, комик и телеведущий Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой отреагировали на видеообращение 3-летней украинской блогерши Надежды Чекман. Их комментарии видны под ее публикацией, пишет Limon.ee.
Отвечая, Максим Галкин даже перешел на украинский язык. Девочка в своем ролике передавала привет супругам.
Под опубликованным в Instagram видео Алла Пугачева и Максим Галкин оставили лайки и прокомментировали пост. А обращение девочки появилось в сторис самого шоумена.
Свое видеообращение Надежда начала, напев самую популярную песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" в своем авторском украинском переводе: "Мільйони, мільйони рожевих троянд. Я дарую, я дарую тобі, тобі...". Алла Борисовна, спасибо, что вы с нами... И я вас очень-очень люблю, мои дорогие подписчики", - сказала девочка.
Далее она обратилась с пожеланиями к Максиму Галкину и детям супругов - Гарри и Лизе.
"Душой и сердцем с вами", - прокомментировала видео Примадонна, а шоумен, в свою очередь, написал на украинском языке: "Дай Бог тобі щастя, сонечко".
В частности, Галкин перерепостил ролик к себе в Instagram-сторис, а затем в личном сообщении поблагодарил маму девочки и назвал их семью "прекрасной".
Напомним, в связи с большим зрительским интересом объявлено дополнительное выступление Максима Галкина в Юрмале. Билеты на концерт в зале "Дзинтари", запланированный на 9 августа, почти полностью распроданы, и организаторы сообщают о дополнительном концерте 10 августа.
В последние годы Максим Галкин находится в почти непрекращающемся мировом турне по всем континентам и странам, где каждый раз его неизменно встречает восторг публики. Гастрольный график артиста расписан по часам, но каждый день происходит что-то новое, о чем хочется рассказать со сцены. Так родилась новая программа "Прекрасное недалеко", которую латвийская публика увидит этим летом. Максим Галкин - один из немногих артистов, который каждый раз представляет на концертах обновленную программу.
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