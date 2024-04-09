Пугачева и Галкин ответили на милое обращение 3-летней блогерши

Напомним, в связи с большим зрительским интересом объявлено дополнительное выступление Максима Галкина в Юрмале. Билеты на концерт в зале "Дзинтари", запланированный на 9 августа, почти полностью распроданы, и организаторы сообщают о дополнительном концерте 10 августа.

В последние годы Максим Галкин находится в почти непрекращающемся мировом турне по всем континентам и странам, где каждый раз его неизменно встречает восторг публики. Гастрольный график артиста расписан по часам, но каждый день происходит что-то новое, о чем хочется рассказать со сцены. Так родилась новая программа "Прекрасное недалеко", которую латвийская публика увидит этим летом. Максим Галкин - один из немногих артистов, который каждый раз представляет на концертах обновленную программу.