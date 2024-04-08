По его словам, основной задачей миссии SNMG-1 в Балтийском и Северном морях является наблюдение за активностью России в регионе и обеспечение безопасности стран в регионе Балтийского моря.

Руис отметил, что в нынешних геополитических условиях "мы должны быть готовы отреагировать, если какой-либо стране НАТО будет угрожать опасность". По мнению адмирала, безопасность в регионе Балтийского моря наиболее эффективно обеспечивается способностью альянса мгновенно реагировать на самые непредвиденные вызовы, включая технологические.

"У России может быть военное превосходство над отдельными государствами-членами, но не над всем альянсом, который представляет собой формат 32 стран.

Я не вижу ни одной страны, которая могла бы бросить военный вызов НАТО", - подчеркнул Руис агентству LETA, комментируя заявления некоторых западных экспертов о том, что Россия имеет военное превосходство в Балтийском море.