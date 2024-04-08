Фото, Видео ⟩ К месту около Каменного моста, где машина съехала в Даугаву, несут цветы

На набережной 11 Ноября в Риге, где в субботу, 6 апреля, незадолго до 20:00 автомобиль съехал в Даугаву, установлен памятный знак, сообщает портал TVNET.
К месту аварии люди принесли цветы и свечи.
TVNET уже сообщал, что из-за темноты и течения спасателям потребовалось несколько часов, чтобы поднять машину из воды.
Водолазы обнаружили автомобиль в 20 метрах от берега на глубине 8 метров. Машину отбуксировали к берегу и вытащили из воды. В салоне Škoda Yeti найдено тело погибшего мужчины 1992 года рождения. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Полиции удалось опознать погибшего мужчину.
По неофициальной информации, у полиции есть и другие видео, записанные в субботу, на которых видно, как незадолго до аварии автомобиль агрессивно ехал по улицам Риги, игнорируя дорожные знаки.
По неофициальным данным, наиболее правдоподобной версией, рассматриваемой в настоящее время, является то, что мужчина намеренно съехал в Даугаву.
Видео: Попадание машины в Даугаву в Риге
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