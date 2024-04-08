Президент принял участие в дискуссии о будущем общественных СМИ Латвии

"Мы живем в Латвии и любим свою страну. Но мы общественное СМИ. Мы сами хотим найти свои темы, места, время, платформы, языки, служа обществу, думая об обществе и его повестке дня, а не о повестке дня политиков. (...) Мы не безответственны, не глупы и не тупы. Поверьте, что мы не хотим быть антигосударственными, мы не хотим пренебрегать национальными интересами, которые нам приписываются. Мы хотим сделать эту страну лучше", - сказала Роке.

Комментируя бюрократическую нагрузку на общественные СМИ, собравшиеся сошлись во мнении, что руководству СМИ приходится готовить слишком много отчетности. Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне в этом контексте предложила изменить юридический статус будущего объединенногт СМИ .

"Коммерческий закон и порядок отчетности как для общества капитала нелогичны. Это знают юристы, это известно нам, что мы рисуем цифры ликвидности, зная, что эти общества капитала не имеют цели получения прибыли. Это лишняя работа, которой мы нагружены, и нет смысла оставлять ее на следующий год", - сказала Клапкалне.

Что же касается угроз журналистам, то главные редакторы СМИ рассказали, что уже сейчас приходится уговаривать сотрудников не уходить с работы после того, как они столкнулись с волнами агрессии в социальных сетях.