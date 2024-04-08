Президент принял участие в дискуссии о будущем общественных СМИ Латвии

Сегодня, 8 апреля, после встречи с представителями СМИ, контролирующими их организациями и отраслевыми экспертами президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал вовлеченные стороны расширить понимание понятия нацменьшинства, а также облегчить бюрократическую нагрузку на общественные СМИ.
В ходе дискуссии о дальнейшем развитии общественных СМИ, которую провел президент, обсуждалась модель работы общественных СМИ, предусмотренный концепцией национальной безопасности отказ с 2026 года от использования русского языка в общественных СМИ и растущие угрозы для журналистов. Самые жаркие дискуссии среди участников вызвал языковой вопрос.
Представители общественных СМИ выразили единодушное мнение о том, что переход к полному прекращению использования русского языка в общественных СМИ с 2026 года не пойдет на пользу безопасности Латвии, поскольку сейчас Латвийское радио 4 (ЛР4) и Rus.lsm являются единственными каналами, способными привлечь внимание русскоязычных граждан Латвии и способствовать повышению их лояльности к государству.
Главный редактор Латвийского радио Анита Брауна выразила уверенность, что закрытие лояльных Латвии информационных каналов на русском языке приведет к ослаблению позиций СМИ в информационной войне.
Руководитель Службы новостей Латвийского радио Угис Либиетис отверг публично прозвучавшую критику о двух информационных пространствах, отметив, что коллеги Латвийского радио 1 и Латвийского радио 4 координируют свою работу таким образом, чтобы материалы не отличались по своей сути.
В свою очередь, директор ЛР4 Илона Мадесова пояснила собравшимся, что всего на этом канале звучит 10 языков нацменьшинств: так, из студии ЛР4 транслируются передачи для аудитории украинских беженцев, она также служит платформой для передач белорусских оппозиционеров, кроме того, на этом канале звучат новости и музыка международных СМИ BBC и Deutsche Welle на разных языках. Список музыки на русском языке составляется из исполнителей, запрещенных в России.
Председатель правления Latvijas Televīzija (LTV) Ивар Приеде в аргументации сослался на недавно проведенное общественное исследование, согласно которому одна треть аудитории пользуется общественным СМИ только на русском языке.
Приеде выразил опасения, что без контента на русском языке эта часть аудитории будет потеряна. Он также сослался на европейских и украинских коллег, которые сейчас как раз думают о том, как обращаться к русскоязычным.
Глава подкомиссии Сейма по внутренней безопасности парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Эдвин Шноре выразил критику в связи с тем, что редакции на двух языках за 30 лет не добились интеграции русскоязычных, однако главный редактор LTV Сигита Роке подчеркнула, что телевидение и радио - общественные СМИ, а не государственные, и хотя они решают различные общественные проблемы, но это не "панацея для решения всех государственных проблем".
По мнению Роке, многие проблемы решались бы сами, если бы политики и государственные должностные лица больше доверяли общественным СМИ и журналистам в целом.
"Мы живем в Латвии и любим свою страну. Но мы общественное СМИ. Мы сами хотим найти свои темы, места, время, платформы, языки, служа обществу, думая об обществе и его повестке дня, а не о повестке дня политиков. (...) Мы не безответственны, не глупы и не тупы. Поверьте, что мы не хотим быть антигосударственными, мы не хотим пренебрегать национальными интересами, которые нам приписываются. Мы хотим сделать эту страну лучше", - сказала Роке.
Комментируя бюрократическую нагрузку на общественные СМИ, собравшиеся сошлись во мнении, что руководству СМИ приходится готовить слишком много отчетности. Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне в этом контексте предложила изменить юридический статус будущего объединенногт СМИ .
"Коммерческий закон и порядок отчетности как для общества капитала нелогичны. Это знают юристы, это известно нам, что мы рисуем цифры ликвидности, зная, что эти общества капитала не имеют цели получения прибыли. Это лишняя работа, которой мы нагружены, и нет смысла оставлять ее на следующий год", - сказала Клапкалне.
Что же касается угроз журналистам, то главные редакторы СМИ рассказали, что уже сейчас приходится уговаривать сотрудников не уходить с работы после того, как они столкнулись с волнами агрессии в социальных сетях.
Брауна предложила обратить внимание правоохранительных органов в большей степени на желтые порталы на латышском языке, на которых систематически дискредитируются не только журналисты, но и высшие должностные лица страны. "Нужно браться за корни и решать действительно сложные проблемы", - уверена Брауна.
Ринкевич отметил, что услышал возмущение представителей СМИ, и выразил веру в то, что в СМИ работают патриоты страны, которые делают свою работу по совести. При этом изменения после 1 января 2026 года должны произойти, но при этом "не должно быть уничтожено достигнутое ранее".
"Мы не должны подавать сигнала, что решения Сейма можно не выполнять; какие-то изменения потребуются. И мы не можем обращаться ко всем представителям нацменьшинств посредством русского языка. Есть вещи, которые время требует изменить, но это должно происходить в том виде, в котором мы не уничтожим достигнутого, а расширим понимание того, что такое нацменьшинства", - сказал президент.
Ринкевич призвал Министерство культуры, Совет по общественным электронным СМИ, ответственную подкомиссию Сейма и общественные СМИ работать вместе и найти решение.
В свою очередь, министр культуры Агнесе Логина выразила готовность искать решения по чтобы облегчению бюрократической нагрузки на общественные СМИ.
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