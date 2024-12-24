Видео В Сирии сожжена рождественская елка. Христиане вышли на улицы с протестами

An Islamist group of foreign fighters affiliated with the HTS have set a Christmas tree on fire in Al-Sqailbiyyah in the Hama province of Syria.



The Christmas tree was put up just a day earlier by the Christians in the region



The Islamists hate Christmas pic.twitter.com/UTSw279TR8 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 23, 2024

"Мы требуем прав для христиан", - скандировали демонстранты, шедшие к резиденции православного патриарха, расположенной в районе Восточных или Солнечных ворот Дамаска.

Чуть более двух недель назад исламистские военизированные группировки свергли режим президента Башара Асада, который объявил себя защитником этнических и религиозных меньшинств.

Один из демонстрантов сказал AFP, что он протестует против "несправедливости, допущенной по отношению к христианам".

"Если нам не позволяют жить в нашей стране по христианской вере, как раньше, значит, нам здесь больше нет места", - сказал собеседник.