Сотни людей вышли во вторник на улицы христианских кварталов Дамаска в знак протеста против сожжения рождественской елки в окрестностях города Хама на западе Сирии, сообщают журналисты AFP с места событий.
Видео ⟩ В Сирии сожжена рождественская елка. Христиане вышли на улицы с протестами
An Islamist group of foreign fighters affiliated with the HTS have set a Christmas tree on fire in Al-Sqailbiyyah in the Hama province of Syria.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 23, 2024
The Christmas tree was put up just a day earlier by the Christians in the region
The Islamists hate Christmas pic.twitter.com/UTSw279TR8
"Мы требуем прав для христиан", - скандировали демонстранты, шедшие к резиденции православного патриарха, расположенной в районе Восточных или Солнечных ворот Дамаска.
Чуть более двух недель назад исламистские военизированные группировки свергли режим президента Башара Асада, который объявил себя защитником этнических и религиозных меньшинств.
Один из демонстрантов сказал AFP, что он протестует против "несправедливости, допущенной по отношению к христианам".
"Если нам не позволяют жить в нашей стране по христианской вере, как раньше, значит, нам здесь больше нет места", - сказал собеседник.
Протесты вызвало опубликованной в соцсетях видео, на котором видно, как боевики, лица которых закрывают капюшоны, поджигают рождественскую елку в Сукайлабии, городе к северу от Хамы, где проживают в основном христиане.
По данным базирующейся в Лондоне неправительственной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), это были иностранные боевики, принадлежащие к исламистской группировке Ансар ат-Таухид.
В свою очередь в видеоролике, выпущенном "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), исламистской группировкой, возглавившей свержение режима Асада, один из религиозных лидеров ХТШ заявил, что поджигатели елки - "не сирийцы", и пообещал, что они будут наказаны.
Он также сообщил, что к следующему утру елка будет установлена снова.
ХТШ, некогда связанная с террористической группировкой "Аль-Каида", а теперь поддерживаемая Турцией, обещает обеспечить защиту прав меньшинств после свержения режима Асада.
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