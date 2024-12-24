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Иран разрешил населению снова использовать WhatsApp

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Фото статьи
Фото: DenPhotos/Shutterstock

Высший совет по надзору за интернетом Ирана во вторник решил вновь разрешить использование приложения для обмена новостями WhatsApp. Это приложение было запрещено два года назад после того, как ее использовали для призыва людей к протестам, сообщает финская вещательная корпорация Yle.

Решение снова разрешить пользоваться WhatsApp и Google Play совет принял единогласно, сообщает государственное официальное новостное агентство IRNA. Пока, впрочем, неизвестно, когда эти изменения вступят в силу.

Однако решение вызвало опасения в парламенте страны. Почти половина из 290 парламентариев страны подписали письмо в совет, назвав это решение "подарком" для врагов Ирана. Они утверждают, что запрещенным онлайн-платформам нужно позволять работать только в том случае, если они привержены ценностям исламского общества и соблюдают законы страны.

С годами иранцы привыкли пользоваться, например, VPN-сервисами, чтобы обходить ограничения в интернете.

Облегчение ограничений в интернете стало одним из обещаний кампании президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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