Иран разрешил населению снова использовать WhatsApp

Решение снова разрешить пользоваться WhatsApp и Google Play совет принял единогласно, сообщает государственное официальное новостное агентство IRNA. Пока, впрочем, неизвестно, когда эти изменения вступят в силу.

Однако решение вызвало опасения в парламенте страны. Почти половина из 290 парламентариев страны подписали письмо в совет, назвав это решение "подарком" для врагов Ирана. Они утверждают, что запрещенным онлайн-платформам нужно позволять работать только в том случае, если они привержены ценностям исламского общества и соблюдают законы страны.