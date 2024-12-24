Главное за 24 декабря Рождественский сочельник, Санта-Клауса пустили в Латвию и слет машин у торгового центра

За рубежом:

Участие военнослужащих из Северной Кореи придало новый импульс наступлению вооруженных сил России на территории Курской области. Теперь они вплотную приближаются к основным укрепрайонам ВСУ в этом российском регионе.

В международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром затонуло российское грузовое судно Ursa Major, которое в свое время оснащало российский военный контингент в Сирии, сообщили во вторник испанские СМИ.

В России, в Краснодарской области, покончил с собой 18-летний Александр Якущенко. Он в подростковом возрасте был депортирован из оккупированной части Херсонской области, и знакомые молодого человека считают, что он покончил с собой, так как не смог вернуться в Украину, передает "Украинская правда".

Политикам не потребовалось много времени, чтобы попытаться использовать нападение на рождественской ярмарке в Магдебурге в своих интересах. Вопрос безопасности может стать главной темой предвыборной кампании.

Сирия служит основным источником незаконной торговли каптгоном, годовой объем которой, по оценкам Всемирного банка, составляет 5,6 млрд долларов. Как же аль-Шараа и его группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) собираются бороться с этим?

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Музыкальные фестивали, спортивные соревнования, концерты, парады и просто необычные вечеринки: в уходящем году произошло много интересного. TVNET+ выбрал самые лучшие фотогалереи с крупных мероприятий, которые проходили в Латвии в этом году. Где-то на фото вы можете отыскать и себя!