Начинаются Рождественские праздники - Санта-Клаусу дан доступ к воздушному пространству Латвии. TVNET+ вспоминает главные концерты 2024 года, а также разбирается - откуда пошел обычай наряжать елку. По всей территории Латвии ловят пьяных водителей, а российские войска, возможно, начинают контрнаступление в Курской области. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 24 декабря ⟩ Рождественский сочельник, Санта-Клауса пустили в Латвию и слет машин у торгового центра
Новости Латвии:
Утром во вторник Санта-Клаус начал свое ежегодное рождественское кругосветное путешествие с Северного полюса, свидетельствует информация на портале flightradar24.com, пишет Apollo.lv. Агентство гражданской авиации сообщает, что можно ожидать его и в Латвии - у Санта-Клауса разработан особый план полета.
Вечером в понедельник, 23 декабря, у торгового центра Sāga собрались водители украшенных в рождественском стиле автомобилей. Государственная полиция получила несколько звонков от встревоженных жителей - они сообщали об агрессивных водителях, выяснил портал Apollo.lv.
Ночью 17 декабря муниципальная полиция Риги в округе Дрейлини поймала водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения - алкометр показал 4,15 промилле. При этом водитель пытался утверждать, что ему стало плохо, так как он принимал валерьянку, сообщает передача Degpunktā.
Днем 21 декабря в рижском микрорайоне Иманта на бульваре Анниньмуйжас загорелся легковой автомобиль. По словам очевидцев, владелец машины выскочил из нее в момент, когда уже появился черный дым, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В ходе организованных в связи с праздниками рейдов выявлено повышенное число водителей, находившихся за рулем в состоянии сильного опьянения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За рубежом:
Участие военнослужащих из Северной Кореи придало новый импульс наступлению вооруженных сил России на территории Курской области. Теперь они вплотную приближаются к основным укрепрайонам ВСУ в этом российском регионе.
В международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром затонуло российское грузовое судно Ursa Major, которое в свое время оснащало российский военный контингент в Сирии, сообщили во вторник испанские СМИ.
В России, в Краснодарской области, покончил с собой 18-летний Александр Якущенко. Он в подростковом возрасте был депортирован из оккупированной части Херсонской области, и знакомые молодого человека считают, что он покончил с собой, так как не смог вернуться в Украину, передает "Украинская правда".
Политикам не потребовалось много времени, чтобы попытаться использовать нападение на рождественской ярмарке в Магдебурге в своих интересах. Вопрос безопасности может стать главной темой предвыборной кампании.
Сирия служит основным источником незаконной торговли каптгоном, годовой объем которой, по оценкам Всемирного банка, составляет 5,6 млрд долларов. Как же аль-Шараа и его группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) собираются бороться с этим?
Интересное чтиво:
Музыкальные фестивали, спортивные соревнования, концерты, парады и просто необычные вечеринки: в уходящем году произошло много интересного. TVNET+ выбрал самые лучшие фотогалереи с крупных мероприятий, которые проходили в Латвии в этом году. Где-то на фото вы можете отыскать и себя!
Когда декабрь наполняет воздух ароматом хвои, а в окнах загораются гирлянды, мы едва ли задумываемся: откуда же пошла эта странная и замечательная традиция - украшать на Рождество елку? Этот обычай кажется даже не древним, а вечным. Вот уже многие годы жители Риги с уверенностью говорят: первая рождественская елка появилась именно у них, в столице современной Латвии, в начале XVI века. Но насколько это соответствует действительности?
В наши дни рождественские украшения не перестают удивлять невероятным многообразием и роскошью. Однако более 100 лет назад рождественскую атмосферу приходилось создавать куда более простыми методами и материалами. Яблоки, шишки, шерстяные нити, солома, комочки ваты, бумага - в ход шло все, что было доступно в хозяйстве. Но затем в конце 19-го века появилась Дрезденская картонная фабрика, чьи украшения самых причудливых форм и фактур когда-то украшали латвийские рождественские елки.
Длинные рождественские и новогодние выходные, которые должны нести радость и наполнение, нередко опустошают нас эмоционально, физически и материально. Бывает, что совместное долгожданное пребывание с семьей не приносит удовлетворения и его нужно терпеть как зубную боль, потому что дозировать общение с близкими не получается, как и в кино и театре есть праздничные программы, которые мы больше не хотим видеть. Что делать, чтобы праздник не опустошил, как расставить приоритеты, не чувствуя вины за свой выбор, и как провести праздник с приумножением силы, любви и радости? Все это - в разговоре с психотерапевтом, доцентом кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета им. Страдиня Артуром Миксонсом.
Житель деревни Пахувере в Мульгимаа Таави Туул услышал визг собаки неподалеку от дома, запрыгнул в машину и помчался прямо на стаю волков, пишет Rus.Postimees.
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