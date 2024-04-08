Видео ⟩ Выскочил под поезд, который ехал со скоростью 100 км/ч. Новые подробности трагедии под Царникавой

Поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, очевидец, ехавший в направлении Царникавы, записал видео, где виден пассажирский поезд, который остановился недалеко от Межгарциемса. На этот раз причиной задержки на линии Скулте стала не техническая проблема.

"На участке Гарупе - Царникава произошло дорожно-транспортное происшествие с поездом, в результате которого смертельно пострадал человек.

Человек, спрятавшись за аппаратным шкафом железнодорожной инфраструктуры, выбежал на пути навстречу движущемуся поезду.

После инцидента сразу же была вызвана полиция для выяснения обстоятельств и дачи показаний. Позже поезд продолжил движение с опозданием более чем на полтора часа", - рассказал представитель Vivi.

На месте трагического происшествия также работали медики и сотрудники полиции.

"Мужчина выскочил на рельсы под поезд, двигавшийся со скоростью около 100 км/ч, и скончался на месте. По данному инциденту возбуждено уголовное дело", - отметили в полиции.

Пока полиция выясняет обстоятельства происшествия и личность погибшего, неофициальная информация указывает на то, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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