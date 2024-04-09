МАГАТЭ встревожено атакой дронов на ЗАЭС. Насколько это опасно?

«Уровень воды в водоеме-охладителе в незначительной степени снизился и составляет 15,49 м. Но этого достаточно для обеспечения насущных потребностей станции», — говорится в заявлении министерства.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC

Глава научно-аналитического отдела Украинского ядерного общества Константин Симейко рассказал Украинской службе Би-би-си, что корпус реактора и не мог получить серьезных повреждений от попадания беспилотников.

«Хочу успокоить всех, сама оболочка корпуса реактора очень крепкая и рассчитана на падение тяжелого самолета, поэтому она должна сдерживать удар беспилотника», — пояснил он.

Однако, по его словам, на территории ЗАЭС есть и другие, менее защищенные объекты, которые теоретически могут пострадать даже от удара БПЛА, особенно, если на нем будет достаточно взрывчатки.

«Там есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. И там, к сожалению, нет такой защиты как на корпусе самого реактора», — отметил Симейко, добавив, что при таком попадании утечка радиации возможна.