АдГ и Кремль: "полезные идиоты" или подкупленные политики?

Патриарх АдГ и ее почетный председатель Александер Гауланд (Alexander Gauland) в 2015 году, напоминает Süddeutsche Zeitung, ездил с однопартийцами в Санкт-Петербург на встречу с личным референтом Путина - за счет одного из преданных российскому президенту олигархов. А в 2017 году делегации немецких правых популистов Россия оплатила даже перелет на фешенебельном частном самолете. И именно представителей АдГ часто приглашают в Россию в качестве якобы независимых зарубежных "наблюдателей". Были они в Москве и на президентских выборах в марте этого года.

Москва, 8 декабря 2020 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и сопредседатель АдГ Тино Хрупалла Фото: DW

В 2020 году делегация АдГ была в Москве, Тино Хрупаллу тогда, как чуть ли не государственного деятеля, принимал Сергей Лавров. "Я не считаю его военным преступником", - говорил Хрупалла осенью 2022 года в интервью второму каналу немецкого телевидения ZDF о Путине, когда уже весь мир знал о том, что происходило в первые дни российского вторжения в Буче.

А ровно за неделю до его начала, 17 февраля 2022 года депутат бундестага от АдГ, российский немец, выросший в Казахстане Ойген Шмидт (Eugen Schmidt) цитировал, в том числе и по-русски, с трибуны немецкого парламента стихотворение Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны?" и уверенно заявил, что, конечно же, не хотят. В те дни и Кремль уверял, что никакого нападения на Украину не будет. На самом же деле российские танкисты уже готовились прогревать моторы.