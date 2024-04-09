Что съесть на завтрак, чтобы до обеда не урчал желудок?

Чтобы надолго сохранить чувство сытости и получить энергию, следует избегать во время завтрака простых углеводных "бомб", таких как выпечка, блины и сладкие каши. Они дают "быструю" энергию, но уже через пару часов вы почувствуете, что желудок снова пуст.