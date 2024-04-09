Что съесть на завтрак, чтобы до обеда не урчал желудок?

Чтобы надолго сохранить чувство сытости и получить энергию, следует избегать во время завтрака простых углеводных "бомб", таких как выпечка, блины и сладкие каши. Они дают "быструю" энергию, но уже через пару часов вы почувствуете, что желудок снова пуст.
Полноценный завтрак, наполняющий желудок и дающий энергию, которого хватит до обеда, содержит белки, клетчатку, полезные углеводы и полезные жирные кислоты, сообщает MNS News.
Яйца, греческий йогурт или нежирный кусок мяса станут отличным источником белка.
Определенно не стоит забывать о клетчатке, выбирая, например, овсянку, цельнозерновой хлеб, а также киноа, овощи и фрукты. Все они содержат клетчатку и сложные углеводы, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.
Полезные жирные кислоты можно получить, например, из авокадо, оливкового масла или орехов.
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