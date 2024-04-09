Видео ⟩ В Торнякалнсе водитель BMW наплевал на правила

В конце прошлой недели в соцсетях появилось видео, на котором видно, как водитель BMW нарушает ряд правил дорожного движения.
На видео видна картина на перекрестке улицы Елгавас и Виенибас гатве: образовалась пробка, однако это абсолютно не тревожит водителя серебристой BMW.
Вместо того, чтобы подождать, водитель плюет на правила и объезжает колонну машин, ждущих поворота направо или налево по встречной полосе.
Когда навстречу водителю BMW едут другие машины, он продолжает путь по тротуару. В свою очередь свои поспешные маневры он завершает поворотом с островка направления, что запрещено.
За необоснованный выезд на встречную полосу или съезд с проезжей части, угрожая безопасности движения, водитель BMW может получить денежный штраф в размере от 30 до 140 евро, а также предупреждение.
В свою очередь за наезд на дорожное обозначение грозит предупреждение или штраф в размере 15 евро. Таким образом, в целом за агрессивную езду он может получить штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.
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