Видео ⟩ В Торнякалнсе водитель BMW наплевал на правила

На видео видна картина на перекрестке улицы Елгавас и Виенибас гатве: образовалась пробка, однако это абсолютно не тревожит водителя серебристой BMW.

Вместо того, чтобы подождать, водитель плюет на правила и объезжает колонну машин, ждущих поворота направо или налево по встречной полосе.

Когда навстречу водителю BMW едут другие машины, он продолжает путь по тротуару. В свою очередь свои поспешные маневры он завершает поворотом с островка направления, что запрещено.

За необоснованный выезд на встречную полосу или съезд с проезжей части, угрожая безопасности движения, водитель BMW может получить денежный штраф в размере от 30 до 140 евро, а также предупреждение.

В свою очередь за наезд на дорожное обозначение грозит предупреждение или штраф в размере 15 евро. Таким образом, в целом за агрессивную езду он может получить штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

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