В Риге из-за подгоревшей еды эвакуировали служебную гостиницу университета Страдиня

На улице Марупес расположена служебная гостиница Рижского университета им. Страдиня.

Вызов в гостиницу поступил в понедельник вечером около 18:30. В одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания загорелась оставленная без присмотра еда.

До прибытия VUGD из здания были эвакуированы 120 человек.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 44 вызова: 14 на пожары, в том числе два на пожары прошлогодней травы, 18 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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