В Риге из-за подгоревшей еды эвакуировали служебную гостиницу университета Страдиня

Вчера из служебной гостиницы на улице Марупес в Риге были эвакуированы люди из-за подгоревшей еды, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов в гостиницу поступил в понедельник вечером около 18:30. В одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания загорелась оставленная без присмотра еда.
До прибытия VUGD из здания были эвакуированы 120 человек.
Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 44 вызова: 14 на пожары, в том числе два на пожары прошлогодней травы, 18 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.
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