Вт, 9.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Литве взрыв уничтожил жилой дом

Apollo.lv rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Литовская полиция
Литовская полиция Фото: Karolis Kavolelis/"Shutterstock"

Во второй половине дня в понедельник, 8 апреля, в Каунасском районе Литвы после взрыва обрушился одноэтажный жилой дом, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на местную газету Kauno diena.

На место происшествия прибыли все оперативные службы. По предварительным данным, спасателям о взрыве сообщили соседи.

Прибыв на место происшествия, спасатели не увидели открытого пламени, над развалинами поднимался дым. Дом обрушился полностью, спасатели сразу же принялись за разбор завалов.

В 16 часов из-под обломков удалось вытащить владельца дома - 73-летнего пенсионера, который находился без сознания. Представитель полиции Каунаса указала, что других людей в доме в момент взрыва не было.

По мнению пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Пострадавший пенсионер с ожогами доставлен в больницу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх