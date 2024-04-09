В Литве взрыв уничтожил жилой дом

На место происшествия прибыли все оперативные службы. По предварительным данным, спасателям о взрыве сообщили соседи.

Прибыв на место происшествия, спасатели не увидели открытого пламени, над развалинами поднимался дым. Дом обрушился полностью, спасатели сразу же принялись за разбор завалов.

В 16 часов из-под обломков удалось вытащить владельца дома - 73-летнего пенсионера, который находился без сознания. Представитель полиции Каунаса указала, что других людей в доме в момент взрыва не было.

По мнению пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Пострадавший пенсионер с ожогами доставлен в больницу.

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