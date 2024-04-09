Латвийский актер стал фармацевтом и не жалеет

Сейчас актер работает в фармацевтической отрасли и по театру не скучает. "Вопрос о том, хочу ли я снова выйти на театральную сцену, мне часто задают при встрече приятели, которых я давно не видел. Я могу ответить всем сразу - нет, не хочу", - говорит Грубе.

"Недавно с директором театра "Дайлес" и актером Юрисом Жагарсом снимались вместе, и он мне все время говорил: "Ну приходи на спектакли, возвращайся в штат!". Но у меня нет желания. Я удовлетворяю свой творческий аппетит, снимаясь как актер в различных кинопроектах", - пояснил Грубе.

Вне работы актер посвящает время семье - жене Марии и дочерям Рейне и Майе.

Дайнис Грубе работал в театре "Дайлес" с 2010 года. В 2014 и 2015 годах актер стал лауреатом премии Spēlmaņu nakts в номинации "Актер года".

Подробности читайте в номере Privātā Dzīve от 9 апреля.





RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!