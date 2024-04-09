Латвийский актер стал фармацевтом и не жалеет

Около трех лет назад актер театра "Дайлес" Дайнис Грубе написал заявление об увольнении. Он не скрывал, что это решение далось ему нелегко, но он был полон решимости изменить свою жизнь. Сейчас Дайнис нашел себя совсем в другой сфере, сообщает Privātā Dzīve.
Сейчас актер работает в фармацевтической отрасли и по театру не скучает. "Вопрос о том, хочу ли я снова выйти на театральную сцену, мне часто задают при встрече приятели, которых я давно не видел. Я могу ответить всем сразу - нет, не хочу", - говорит Грубе.
"Недавно с директором театра "Дайлес" и актером Юрисом Жагарсом снимались вместе, и он мне все время говорил: "Ну приходи на спектакли, возвращайся в штат!". Но у меня нет желания. Я удовлетворяю свой творческий аппетит, снимаясь как актер в различных кинопроектах", - пояснил Грубе.
Вне работы актер посвящает время семье - жене Марии и дочерям Рейне и Майе.
Дайнис Грубе работал в театре "Дайлес" с 2010 года. В 2014 и 2015 годах актер стал лауреатом премии Spēlmaņu nakts в номинации "Актер года".
Подробности читайте в номере Privātā Dzīve от 9 апреля.
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