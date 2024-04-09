Видео ⟩ Volvo совершил опрометчивый обгон и оказался зажат между грузовиками

Бок грузовика, которым управлял Андрис, слегка поцарапан, но водитель рассказал, что его трясло даже спустя час после аварии. Недалеко от Яунелгавы, у автобусной остановки "Алстике", его обогнал легковой автомобиль, из-за чего и начались неприятности. Во встречном направлении ехал зерновоз, после чего произошло столкновение.

"Нужно ездить аккуратнее. Я езжу здесь каждый день. В итоге такие водители всегда заявляют, что виноваты воители грузовиков", - говорит Андрис.

Автомобиль потерпевшего основательно пострадал как спереди, так и сзади. Врачи сообщили, что водитель Volvo доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Дорога была перекрыта в обоих направлениях более часа. Позже спасатели оттащили Volvo в сторону и восстановили движение по одной полосе, оперативно ликвидировав образовавшуюся пробку.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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