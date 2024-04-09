За нападение на человека с украинским флагом мужчину приговорили к двум годам тюрьмы

Как сообщалось, 20 мая 2022 года от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия возле места проведения мероприятия, на улице Эдуарда Смильгиса, Лазарев ехал на автомобиле марки BMW. Он остановил машину и избил молодого человека 2003 года рождения, у которого на плечах был украинский флаг.

Хотя BMW после инцидента уехала с места происшествия, выяснилось, что нападавшим был Валерий Лазарев 1984 года рождения, который и ранее попадал в поле зрения полиции.

Правоохранители нашли машину во дворе частного дома, причем номерные знаки на ней были сменены, чтобы преступник мог скрыть свое местонахождение. Сам злоумышленник скрывался за дымоходом на чердаке своего дома.

В момент нападения в машине рядом с нападавшим находилась сотрудница полиции Анастасия Цвирко. Ей предъявлено обвинение в бездействии по другому делу. Сотрудница полиции уволена со службы.

Рижский городской суд приговорил Цвирко к штрафу в 9300 евро, однако она обжаловала приговор, и сейчас дело находится в Курземском окружном суде, который планирует рассмотреть его 12 июня, узнало агентство LETA в окружном суде.

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