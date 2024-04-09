За нападение на человека с украинским флагом мужчину приговорили к двум годам тюрьмы

Во вторник, 9 апреля, Курземский районный суд приговорил Валерия Лазарева к двум годам реального лишения свободы за нападение на человека с украинским флагом, сообщает суд.
Ранее суд первой инстанции признал Лазарева виновным и приговорил его к условному наказанию в соответствии со статьей 55 Уголовного закона. Областной суд, рассматривая апелляционную жалобу, отменил решение Рижского городского суда о применении условного наказания.
Планируется, что полный приговор районного суда будет составлен 23 апреля, и в кассационном порядке его еще можно будет обжаловать в Верховном суде.
Как сообщалось, ранее суд первой инстанции приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Однако избитый молодой человек подал апелляционную жалобу, поэтому дело рассмотрели в районном суде.
Первоначально летом прошлого года прокуратура за нападение на молодого человека назначила Лазареву 200 часов общественных работ. Достичь такого соглашения удалось потому, что обвиняемый признал свою вину и выплатил потерпевшему требуемую компенсацию морального вреда - 6034 евро.
Однако адвокат молодого человека обжаловал решение прокурора, Генеральная прокуратура отменила постановление прокурора о указанном наказании, а уголовное производство было возобновлено.
В суде первой инстанции прокурор Херта Микелсоне просила приговорить обвиняемого к условному тюремному заключению на два года с испытательным сроком.
Как сообщалось, 20 мая 2022 года от памятника Свободы до парка Победы в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия возле места проведения мероприятия, на улице Эдуарда Смильгиса, Лазарев ехал на автомобиле марки BMW. Он остановил машину и избил молодого человека 2003 года рождения, у которого на плечах был украинский флаг.
Хотя BMW после инцидента уехала с места происшествия, выяснилось, что нападавшим был Валерий Лазарев 1984 года рождения, который и ранее попадал в поле зрения полиции.
Правоохранители нашли машину во дворе частного дома, причем номерные знаки на ней были сменены, чтобы преступник мог скрыть свое местонахождение. Сам злоумышленник скрывался за дымоходом на чердаке своего дома.
В момент нападения в машине рядом с нападавшим находилась сотрудница полиции Анастасия Цвирко. Ей предъявлено обвинение в бездействии по другому делу. Сотрудница полиции уволена со службы.
Рижский городской суд приговорил Цвирко к штрафу в 9300 евро, однако она обжаловала приговор, и сейчас дело находится в Курземском окружном суде, который планирует рассмотреть его 12 июня, узнало агентство LETA в окружном суде.
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