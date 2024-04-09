Минздрав: курс военной медицины должны пройти и практикующие медики

С учетом геополитической ситуации специалисты Минздрава встретились с учебными заведениями, чтобы обсудить опыт в сфере военно-медицинского обучения, так как такой курс введен и в Рижском университете им. П. Страдиня (RSU) и в Рижском медицинском колледже Латвийского университета (LU).

Совместно с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами в прошлом году в RSU был запущен курс "Основы военной медицины" по учебной программе "Медицина". В отличие от повседневных обстоятельств, в кризисных ситуациях различаются специфика полученных травм, условия работы, а также алгоритмы действий.

Новый курс дает теоретические и практические базовые знания по военной медицине (MilMed), о стандартах ухода, принципах эвакуации, знакомит студентов с задачами MilMed в условиях войны, кризиса, мира и других. Студентов знакомят с критериями физической и ментальной экспертизы и оценки здоровья призывников и уже служащих военных, а также с принципами амбулаторного лечения в учреждениях MilMed.

Курс уже освоили несколько сотен студентов. Практические занятия проходят в симулированной обстановке. Для совершенствования учебной базы студенты медицинского факультета в будущем могут пройти обучение и в полевой среде, сообщает Минздрав.

Рижский медицинский колледж в прошлом году тоже начал курс "Основы военной медицины" для помощников врачей, а также оборудовал военно-медицинские лаборатории. Программа составлена в сотрудничестве с зарубежными партнерами, украинскими специалистами, а также NBS. Практическая часть курса организуется в сотрудничестве с NBS.

Курс военной медицины в соответствии с руководящими принципами НАТО должны пройти и практикующие медики. Переговоры о военной медицине с вовлеченными сторонами будут продолжены для совершенствования курса и возможностей получения знаний и навыков по военной медицине в форме дистанционного обучения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!