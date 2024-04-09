27 марта 2024 года в связи с кражей электровелосипеда Госполиция арестовала человека, дома у которого также обнаружили шесть велосипедов. Двое из них были идентифицированы сразу, поскольку их владельцы зарегистрировали свои транспортные средства на сайте CSDD. О владельцах остальных четырех велосипедов у полиции нет информации, сообщили TVNET в полиции.