27 марта 2024 года в связи с кражей электровелосипеда Госполиция арестовала человека, дома у которого также обнаружили шесть велосипедов. Двое из них были идентифицированы сразу, поскольку их владельцы зарегистрировали свои транспортные средства на сайте CSDD. О владельцах остальных четырех велосипедов у полиции нет информации, сообщили TVNET в полиции.
Задержанный находился в розыске с лета 2023 года. Он фигурирует и в ряде других уголовных производств о краже велосипедов. На данный момент человек задержан.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями велосипедов и отозваться их законных владельцев, позвонив в дежурную часть Рижского регионального управления Госполиции по телефону 670 859 80.
С началом велосезона Государственная полиция призывает жителей внимательнее следить за безопасностью своих транспортных средств и регистрировать их по ссылке.
Галерея: Найденные велосипеды
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