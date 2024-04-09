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Фото ⟩ У велоугонщика найдены несколько велосипедов. Полиция просит отозваться законных владельцев

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У велоугонщика найдены несколько велосипедов. Полиция призывает отозваться законных владельцев
У велоугонщика найдены несколько велосипедов. Полиция призывает отозваться законных владельцев Фото: Valsts policija

27 марта 2024 года в связи с кражей электровелосипеда Госполиция арестовала человека, дома у которого также обнаружили шесть велосипедов. Двое из них были идентифицированы сразу, поскольку их владельцы зарегистрировали свои транспортные средства на сайте CSDD. О владельцах остальных четырех велосипедов у полиции нет информации, сообщили TVNET в полиции.

Задержанный находился в розыске с лета 2023 года. Он фигурирует и в ряде других уголовных производств о краже велосипедов. На данный момент человек задержан.

Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями велосипедов и отозваться их законных владельцев, позвонив в дежурную часть Рижского регионального управления Госполиции по телефону 670 859 80.

С началом велосезона Государственная полиция призывает жителей внимательнее следить за безопасностью своих транспортных средств и регистрировать их по ссылке.

Галерея: Найденные велосипеды

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