Видео ⟩ Латвийские футболистки обыграли Молдову во втором матче отборочного турнира ЧЕ

Латвия обыграла Молдову на выезде со счетом 1:0 (0:0).

Единственный гол в игре был забит на 63-й минуте, когда Карлине Миксоне с острого угла нанесла удар в сторону ворот соперника и попала в молдавку Надежду Колесниченко, от чего мяч попал в ворота хозяев поля.

В первом матче квалификационного цикла сборная Латвии в пятницу уступила Северной Македонии со счетом 3:4, а Молдова проиграла Словении со счетом 0:2.

Сборная Латвии играет квалификационный турнир в двухраундовом соревновании лиги С в одной группе с Северной Македонией, Молдовой и Словенией.

Обладатели первых двух мест в каждой подгруппе Лиги А попадут в финальный турнир, который пройдет в Швейцарии. Судьба оставшихся семи путевок решится в двух раундах "плей-офф", которые пройдут с октября по декабрь. Победители пяти подгрупп и три лучших финалиста выйдут в стадию "плей-офф" Лиги С.

Квалификационный турнир организуется по результатам выступления команд в турнире Лиги наций УЕФА, при этом участники делятся на лиги А, В и С. В дебютном сезоне Лиги наций УЕФА сборная Латвии в Лиге С вышла в плей-офф за выход в более высокую лигу, однако признала превосходство Словакии и осталась в Лиге С.

Тренеру Роману Квачову помогают Кирилл Буравцев и Анна Понятовска, а также тренер вратарей Евгений Белов.

Видео: Матч Латвия - Молдова

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