В Пурвциемсе действовал пироман; полиция задержала мужчину

В конце марта пироман поджег несколько мусорных контейнеров в рижском микрорайоне Пурвциемс. В ту же ночь правоохранители задержали предполагаемого преступника, однако до сих пор ведется расследование, чтобы выяснить, действительно ли этот человек несет ответственность за произошедшее, сообщает TV3 Ziņas.
Первый мусорный контейнер был подожжен в многоквартирном доме на улице Унияс. К моменту прибытия полиции спасатели уже потушили пламя, однако полицейские быстро заметили, что в другом подсобном помещении здания тоже горит мусорный бак.
Осматривая территорию, сотрудники полиции заметили дым на улице Иерикю. Пожарные прибыли быстро и оперативно потушили пламя.
За несколько мгновений до обнаружения огня был замечен мужчина, быстро уходящий от места пожара.
Менее чем через 10 минут его заметили на улице Стирну и остановила полиция. Никаких подозрительных предметов при мужчине обнаружено не было, следов ожогов на перчатках и заметного запаха топлива не было. Муниципальная полиция передала мужчину полиции для дальнейшего расследования.
Госполиция не дает дальнейших комментариев, лишь констатируя, что расследование продолжается.
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