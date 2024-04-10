В Пурвциемсе действовал пироман; полиция задержала мужчину

Первый мусорный контейнер был подожжен в многоквартирном доме на улице Унияс. К моменту прибытия полиции спасатели уже потушили пламя, однако полицейские быстро заметили, что в другом подсобном помещении здания тоже горит мусорный бак.

Осматривая территорию, сотрудники полиции заметили дым на улице Иерикю. Пожарные прибыли быстро и оперативно потушили пламя.

За несколько мгновений до обнаружения огня был замечен мужчина, быстро уходящий от места пожара.

Менее чем через 10 минут его заметили на улице Стирну и остановила полиция. Никаких подозрительных предметов при мужчине обнаружено не было, следов ожогов на перчатках и заметного запаха топлива не было. Муниципальная полиция передала мужчину полиции для дальнейшего расследования.

Госполиция не дает дальнейших комментариев, лишь констатируя, что расследование продолжается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!