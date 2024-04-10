Ср, 10.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Пурвциемсе действовал пироман; полиция задержала мужчину

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Поджигатель. Иллюстративное фото.
Поджигатель. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В конце марта пироман поджег несколько мусорных контейнеров в рижском микрорайоне Пурвциемс. В ту же ночь правоохранители задержали предполагаемого преступника, однако до сих пор ведется расследование, чтобы выяснить, действительно ли этот человек несет ответственность за произошедшее, сообщает TV3 Ziņas.

Первый мусорный контейнер был подожжен в многоквартирном доме на улице Унияс. К моменту прибытия полиции спасатели уже потушили пламя, однако полицейские быстро заметили, что в другом подсобном помещении здания тоже горит мусорный бак.

Осматривая территорию, сотрудники полиции заметили дым на улице Иерикю. Пожарные прибыли быстро и оперативно потушили пламя.

За несколько мгновений до обнаружения огня был замечен мужчина, быстро уходящий от места пожара.

Менее чем через 10 минут его заметили на улице Стирну и остановила полиция. Никаких подозрительных предметов при мужчине обнаружено не было, следов ожогов на перчатках и заметного запаха топлива не было. Муниципальная полиция передала мужчину полиции для дальнейшего расследования.

Госполиция не дает дальнейших комментариев, лишь констатируя, что расследование продолжается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх