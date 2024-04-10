В Латвии закрыли доступ к еще двум пропагандистским российским сайтам

Сайт mirtesen.ru позиционирует себя как социальную сеть, пользователи которой могут создавать информационный поток, а 5vlast.com рекламирует себя как канал "Воронежских и не только новостей".

Проверка обоих сайтов была проведена NEPLP после получения "письма от другого компетентного государственного административного органа.

В письмах говорилось, что сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, включая распространение искаженной и ложной информации о войне России против Украины и военных преступлениях, совершенных Россией.

Проверив сайты, NEPLP обнаружила, что они распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в мире, в том числе о войне в Украине, оправдывая действия России.

Также на веб-сайтах распространяется разжигающая ненависть информация и информация с целью дискредитации Латвийского государства и НАТО. Подобная информация в информационном пространстве Латвии может создать ложное впечатление о событиях в мире, негативно повлиять на сосуществование различных социальных групп в Латвии и создать угрозу национальной безопасности Латвии, отмечают в NEPLP.

NEPLP пришел к выводу, что веб-сайты используются, также для распространения пропаганды, военной пропаганды, поддержки войны в Украине и нарратива, направленного против украинского государства и украинского народа.

Сайты также искажают и распространяют ложную информацию о политических, экономических и социальных процессах, происходящих в Латвии.

NEPLP приняло решение ограничить доступ в Латвии как к веб-сайтам, так и к их дублирующим зеркальным страницам, проинформировав об этом провайдеров, и поручив им немедленно запретить доступ к страницам, направив своих пользователей к информационному сообщению на сайте nelegalssaturs.lv.

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