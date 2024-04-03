В TikTok начали активно продвигать новый метод просмотра российского ТВ - этим занимается некая блогер из Германии. Под видео пользовательницы множество комментариев из разных стран - в том числе из Латвии. Очевидно, что, несмотря на агрессивную пропаганду, спрос на телевидение РФ в нашей стране все еще велик. TVNET+ собрал информацию о том, что грозит поставщикам и пользователям технологий для просмотра пропагандистского ТВ.