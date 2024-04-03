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В TikTok продвигают новый метод подключения российского ТВ. Что за это может грозить латвийцам? (15)

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Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock

В TikTok начали активно продвигать новый метод просмотра российского ТВ - этим занимается некая блогер из Германии. Под видео пользовательницы множество комментариев из разных стран - в том числе из Латвии. Очевидно, что, несмотря на агрессивную пропаганду, спрос на телевидение РФ в нашей стране все еще велик. TVNET+ собрал информацию о том, что грозит поставщикам и пользователям технологий для просмотра пропагандистского ТВ.

На популярном портале объявлений можно встретить объявления, где свои услуги предлагают "цифровые пираты". "Есть пакеты со всем НТВ+, есть пакет "Триколор" (транслирует запрещенные в Латвии каналы "Россия 1" или "Первый канал")", - рассказал мастер журналисту TVNET+, который выдал себя за заинтересованного клиента.

Полиция подтверждает, что, несмотря на строгие наказания, они продолжают задерживать операторов, которые предоставляют услуги нелегального телевидения. Так, 5 марта 2023 года в поселке Ницгале Аугшдаугавского края полиция задержала мужчину, который за плату предлагал жителям запрещенные в Латвии российские каналы. В ходе расследования полиция нашла 181 пользователя нелегального телевидения.

В Госполиции рассказали, что в первую очередь преследуют поставщиков таких услуг, а не потребителей, но 

полиция может наказать и обычных жителей Латвии, которые продолжают смотреть нелегальные каналы. По закону за установку и использование незаконной системы в личных целях полагается

Комментарии (15)
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