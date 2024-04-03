В TikTok начали активно продвигать новый метод просмотра российского ТВ - этим занимается некая блогер из Германии. Под видео пользовательницы множество комментариев из разных стран - в том числе из Латвии. Очевидно, что, несмотря на агрессивную пропаганду, спрос на телевидение РФ в нашей стране все еще велик. TVNET+ собрал информацию о том, что грозит поставщикам и пользователям технологий для просмотра пропагандистского ТВ.
В TikTok продвигают новый метод подключения российского ТВ. Что за это может грозить латвийцам? (15)
На популярном портале объявлений можно встретить объявления, где свои услуги предлагают "цифровые пираты". "Есть пакеты со всем НТВ+, есть пакет "Триколор" (транслирует запрещенные в Латвии каналы "Россия 1" или "Первый канал")", - рассказал мастер журналисту TVNET+, который выдал себя за заинтересованного клиента.
Полиция подтверждает, что, несмотря на строгие наказания, они продолжают задерживать операторов, которые предоставляют услуги нелегального телевидения. Так, 5 марта 2023 года в поселке Ницгале Аугшдаугавского края полиция задержала мужчину, который за плату предлагал жителям запрещенные в Латвии российские каналы. В ходе расследования полиция нашла 181 пользователя нелегального телевидения.
В Госполиции рассказали, что в первую очередь преследуют поставщиков таких услуг, а не потребителей, но