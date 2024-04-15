Журналист Илья Азар: "Пространство русского языка в Латвии сужается"

Российский журналист "Новой Газеты. Европа" Илья Азар переехал в Ригу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время он успел выпустить несколько интервью, напрямую связанных с Латвией. Например, именно в разговоре с ним Божена Рынска оскорбила часть местных жителей и именно ему открылся пропагандист Марат Касем. Об этих интервью, а также о жизни в Латвии и российской оппозиции Илья Азар рассказал в программе "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.
Божена Рынска
Еще одно громкое интервью Азара - с журналисткой Боженой Рынской, в котором она позволила себе весьма нелицеприятные замечания в адрес русскоязычных жителей Латвии.
Но сам Илья предполагает, как у нее могло сложиться такое впечатление.
"Возле McDonald's в Старом городе, почти всегда подходит какой-нибудь такой с красным лицом, грязными пальцами человек, мол, "закурить не найдется". Вот это сразу напомнило мне родину. И я могу понять в этом смысле, откуда у людей типа Божены может складываться такое отношение к местным русским", - делится опытом журналист.
В целом, по его мнению, русскоязычные жители Латвии не слишком активны.