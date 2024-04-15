Журналист Илья Азар: "Пространство русского языка в Латвии сужается"

Божена Рынска

Еще одно громкое интервью Азара - с журналисткой Боженой Рынской, в котором она позволила себе весьма нелицеприятные замечания в адрес русскоязычных жителей Латвии.

Но сам Илья предполагает, как у нее могло сложиться такое впечатление.

"Возле McDonald's в Старом городе, почти всегда подходит какой-нибудь такой с красным лицом, грязными пальцами человек, мол, "закурить не найдется". Вот это сразу напомнило мне родину. И я могу понять в этом смысле, откуда у людей типа Божены может складываться такое отношение к местным русским", - делится опытом журналист.

В целом, по его мнению, русскоязычные жители Латвии не слишком активны.

"Я не вижу здесь какой-то интеллигентной русской прослойки, которая что-то такое делала бы, чтобы туда можно было прийти и с кем-то пообщаться. Если это существует, оно как-то где-то скрыто. Ну, есть театр русский, очень хороший, кстати", - признается Азар.