Передача: Оборудованные у мостов и туннелей в Риге лифты и подъемники непрактичны

В Риге у мостов и пешеходных туннелей оборудованы подъемники и лифты, чтобы обеспечить доступность и мобильность людям, для которых передвижение затруднено. Насколько практичны эти средства, выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.
Тем, кому обычно лифты и подъемники в Риге не нужны, со стороны может показаться, что в столице Латвии все в полном порядке и доступность людям и с инвалидностью и сложностями с передвижением хорошо обеспечена.
Однако, как убедились журналисты передачи 4. studija, с практическим применением есть больше проблемы, так как дизайн лифтов и подъемников непродуман и к реальным условиям плохо приспособлен.
Подробнее смотрите в сюжете на латышcком языке:
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