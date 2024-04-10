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Передача: Оборудованные у мостов и туннелей в Риге лифты и подъемники непрактичны

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

В Риге у мостов и пешеходных туннелей оборудованы подъемники и лифты, чтобы обеспечить доступность и мобильность людям, для которых передвижение затруднено. Насколько практичны эти средства, выясняла передача 4. studija Латвийского телевидения.

Тем, кому обычно лифты и подъемники в Риге не нужны, со стороны может показаться, что в столице Латвии все в полном порядке и доступность людям и с инвалидностью и сложностями с передвижением хорошо обеспечена.

Однако, как убедились журналисты передачи 4. studija, с практическим применением есть больше проблемы, так как дизайн лифтов и подъемников непродуман и к реальным условиям плохо приспособлен.

Подробнее смотрите в сюжете на латышcком языке:

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